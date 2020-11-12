За октябрь цены в Самарской области выросли на 0,5%

Инфляция по итогам октября в Самарской области составила 0,5%, сообщает Самарастат. С начала года цены выросли на 4%.
В октябре продовольственные товары подорожали на 0,9%, непродовольственные товары – на 0,6%. Стоимость услуг не изменилась.
Инфляция по итогам октября в Самарской области составила 0,5%, сообщает Самарастат. С начала года цены выросли на 4%.
В октябре продовольственные товары подорожали на 0,9%, непродовольственные товары – на 0,6%. Стоимость услуг не изменилась.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.