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Общество

В самарском агропарке пройдет "Зеленая неделя", посвященная Узбекистану

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 17 по 20 ноября в агропарке "Самара" пройдет "Зеленая неделя" в рамках проекта Made in Uzbekistan. В торжественном открытии примут участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.

Гости "Зеленой недели" познакомятся с культурой Узбекистана, попробуют традиционные блюда — самсу и плов, узнают, как сегодня меняются и развиваются сельскохозяйственная и продовольственная отрасли страны. В агропарке будет представлена продукция производителей овощей, фруктов, варенья, сухофруктов, орехов, кондитерских изделий, вина, соков, рыбы и многого другого. Вход для посетителей — свободный.

В течение четырех дней в рамках "Зеленой недели" будут проходить деловые мероприятия: панельные дискуссии на темы экспорта, современных технологий в производстве, встречи узбекских производителей с российскими предпринимателями и другие события.

В них примут участие представители агропарка "Самара", банков "Солидарность" и "Азия-Инвест Банк", Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС), агентства "Российский экспортный центр", компаний "РЖД Логистика" и "ГЛОНАСС", общественной организации "Деловая Россия", генеральный консул Узбекистана в городе Казани Фариддин Насриев, узбекские бизнесмены и многие другие.

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