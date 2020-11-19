Экс-глава национального парка "Самарская Лука" Александр Губернаторов может стать фигурантом еще одного уголовного дела, сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По словам депутата, при трудоустройстве в школу он скрыл, что обвиняется по уголовному делу.

"По представлению прокурора Губернаторов отстранен от работы и будет уволен. При оформлении на работу в школу он скрыл, что является обвиняемым по уголовному делу, представив справки, что "чист". Думаю, его ждет теперь и обвинение в использовании подложного документа. Материал в отношении Губернаторова направлен прокурором Жигулевска в ОМВД для проверки по признакам ст. 327 УК РФ - подделка документов", - пояснил депутат.

По информации "Самарского обозрения", в сентябре 2019 г. бывший директор нацпарка трудоустроился учителем биологии в школу №14 Жигулевска. Он до сих пор есть в списке педагогического состава этого учебного учреждения, размещенном на школьном сайте, где указан как сотрудник с нулевым стажем работы по специальности. Из 43 учителей школы №14 педагогов с таким стажем всего трое.

Напомним, по версии следствия, в период с 2012 по 2018 г. Губернаторов похищал средства ряда коммерческих организаций, предназначенные для оказания благотворительной помощи нацпарку. При этом работы по благоустройству особо охраняемой природной территории, о результатах которых директор отчитывался перед благотворителями, оплачивались из предназначенных для этого бюджетных и внебюджетных средств учреждения. Сумма похищенных средств составила почти 10 млн рублей.

Кроме того, по указанию обвиняемого работники национального парка в рабочее время, используя служебный транспорт и специальную технику, выполняли работы по обустройству личных земельных участков руководителя и расположенных на них объектов строительства. Причиненный бюджетному учреждению ущерб превысил 180 тыс. рублей.

В октябре по делу Александра Губернаторова было утверждено обвинительное заключение.