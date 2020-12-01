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Экономика и бизнес

Нацпроект по производительности труда сэкономил кондитерской фабрике 1,5 млн рублей

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 ноября, на кондитерской фабрике "СЛАСТИ" эксперты регионального центра компетенций оценили результаты участия предприятия в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

На производственной площадке существенно сократились временные затраты и простои, в итоге — выросла выработка. Здесь улучшили эргономику рабочих мест и перепланировали цех: сотрудники стали перемещаться свободно, а не между оборудованием, производительность труда выросла на 33%, настолько же снизился брак. Незавершенное производство упало до нуля.

Останавливаться на достигнутых результатах на фабрике не намерены, в перспективах дальнейшее совершенствование производства и на других участках.

Всего на фабрике 12 производственных линий: карамели, вафельных конфет, зефира и восточных сладостей. Продукция уходит в 14 стран мира, в том числе в Монголию и Китай.

"Мы намерены увеличивать объемы, качество продукции и достойно представлять нашу область на рынках других стран", — сообщил директор фабрики Анатолий Конотоп.

Предприятия — участники национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" могут воспользоваться льготным займом под 1% годовых от Федерального или Регионального фонда развития промышленности. На фабрике уже принято решение воспользоваться этой государственной поддержкой для технического перевооружения.

Главная цель нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" — обеспечить к концу 2024 года ежегодный прирост производительности труда на 5%. Это достигается за счет внедрения на крупных и средних предприятиях несырьевого сектора с годовой выручкой свыше 400 млн руб. системы бережливого производства.

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