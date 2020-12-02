Инклюзивность стала одним из приоритетов при реализации национальной программы "Цифровая экономика РФ"

В ходе пленарного заседания проектно-аналитической сессии "Кадры для цифровой экономики" ректор АНО ВО "Университет Иннополис" Александр Тормасов рассказал об основных образовательных программах, способствующих реализации проекта "Кадры для цифровой экономики".

Среди основных инициатив — создание и развитие опорного образовательного центра (ООЦ) и единого методического центра (ЕМЦ), а также центра проектов и практик CDO (Chief Data Officer). В 2019 году были также разработаны требования к цифровой образовательной среде для граждан с ОВЗ и инвалидностью. В рамках развития направления CDO в 2020 более 6000 государственных служащих и сотрудников коммерческих структур прошли обучение по программе подготовки антикризисных лидеров и команд цифровой экономики "КЛИК".

Программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики "КЛИК" реализуется Университетом 2035 совместно с Университетом Иннополис в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика РФ". В рамках "КЛИК" проходят две программы — "КЛИК-Интенсив" (24 часа) и "КЛИК CDO" (108 часов). Акселерационно-образовательный формат "КЛИК-CDO" предусматривает обучение цифровым компетенциям, а также проработку собственных проектов. После конкурсного отбора проектов и решений в программе приняли участие более 600 команд из 64 регионов России.