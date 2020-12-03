В Самаре пройдут "Зимние стартап-выходные"

12 декабря StartupSamara приглашает на "Зимние стартап-выходные" — двухдневную образовательную программу для основателей стартапов, начинающих предпринимателей и опытных бизнесменов.
Участники стартап-выходных смогут детально проработать свой проект, найти инструменты и техники для его масштабирования. Любой желающий сможет прийти на мероприятие со своей идеей, дополнить команду активными людьми или присоединиться к команде других участников. Кроме работы над собственными идеями под руководством менторов команды получат знания, без которых невозможен успешный запуск стартапа: изучат методики формулирования ценностного предложения, бизнес-моделирования, оценки рынка и поиска клиентов, приобретут навыки публичных выступлений и создания продающих презентаций.
Программа "Зимние стартап-выходные" будет полезна студентам и специалистам, которые хотят запустить свою идею или работать в стартапе; основателям проектов, которым нужна обратная связь от экспертов по решению актуальных проблем бизнеса; и действующим предпринимателям, которые ищут новых партнеров, клиентов, сотрудников или инвесторов.
Присоединиться к стартап-выходным могут все, кому любопытно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делают проекты.
Зимние стартап-выходные пройдут офлайн, участие бесплатно.
Адрес площадки: Самара, Галактионовская, 118а, Точка кипения СГЭУ. Регистрация: startupsamara.timepad.ru/event/1495923/.
Участник и все члены его команды должны заранее зарегистрироваться на мероприятие, и, если есть, то подготовить краткое описание своей идеи или бизнеса. Надо быть готовым к 2 полным дням работы над проектом вместе с экспертами, менторами и аналитиками венчурного фонда, и выполнению домашних заданий.
Зимние стартап-выходные организованы Региональным центром инноваций StartupSamara, при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
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