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Суды Происшествия

Кассация отменила приговор тольяттинскому бойцу без правил

ТОЛЬЯТТИ. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 декабря, Шестой кассационный суд вернул на новое рассмотрение дело тольяттинского бойца без правил Рима Хазиахметова. Ранее суд Центрального района Тольятти признал его виновным в разбойном нападении и приговорил к семи годам лишения свободы. Это решение устояло в Самарском областном суде.

Фото: www.youtube.com

Напомним, согласно предъявленному обвинению, вечером 7 декабря 2016 г. у дома по ул. Индустриальной, 12 Хазиахметов совершил с сообщниками вооруженное нападение на Магомеда Шишханова — директора ООО "МСА Строй". У предпринимателя были похищены личные и служебные документы, $8,5 тыс. и 25 тыс. руб., а также планшет и ключи от автомобиля и квартиры.

Почти через год потерпевший написал об этом заявление в правоохранительные органы. По его же ходатайству в Центральном райсуде дело рассматривалось при закрытых дверях.

Защита обжаловала приговор, но апелляционная инстанция отклонила доводы адвоката о том, что у осужденного имеется алиби — боец Хазиахметов в момент совершения преступления в Автограде находился в клубе "Колизей", что было подтверждено биллингом его телефона.

"Мы еще не получили мотивированного решения, но, по всей видимости, нас тут услышали, — заявил адвокат Хазиахметова Василий Гурко. — Дело возвращено на новое рассмотрение в апелляционную коллегию облсуда".

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