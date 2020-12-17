"Самара Арена" оформит новогодние площадки в космическом стиле

"Самара Арена" приурочила новогоднее оформление-2020 к 60-летию со дня первого полета человека в космос.

На площадках стадиона, помимо традиционной праздничной иллюминации, появятся: космическая аллея, музейно-выставочная зона с арт-объектами на космическую тематику. Главными украшениями станут 10-метровая фигура космонавта и 25-метровая елка.

Помимо выставки и "Космоаллеи", вход в которую начнется со встречи с 10-метровой фигурой космонавта, появятся интерактивные площадки, а также три катка — в инклюзивном парке, на тренировочной площадке "Восход" и в периметре стадиона со стороны 7-го проезда. Для самых юных посетителей установят детские горки. Кроме того, посетители, как обычно, смогут воспользоваться спортивным снаряжением напрокат.

Концертной программы с приглашенными артистами не планируется в связи с ограничительными мерами. По этой же причине будет закрыт Дом Снегурочки. "Мы вынуждены отказаться от этого формата из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в целях обеспечения безопасности и здоровья людей, — прокомментировал директор ГАУ СО "Самара Арена" Виталий Иванов. — Важно создать праздничную атмосферу с соблюдением всех мер безопасности. Мы трансформировали прошлогодний формат с учётом действующих ограничений, исключая массовые мероприятия и минимизируя скопления людей. Космическая аллея станет большой прогулочной зоной на свежем воздухе с интересными арт-объектами. Это будет не только красиво, но и познавательно. По-прежнему у "Самара Арены" можно будет позаниматься спортом — три бесплатных ледовых катка, лыжные трассы, зона воркаута на инклюзивной площадке".