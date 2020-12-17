16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За неделю в Самарской области подорожали яйца и подешевела водка "Самара Арена" оформит новогодние площадки в космическом стиле Назначен врио ректора Поволжского государственного университета сервиса Скончался самарский топ-стилист Владимир Гарус В Лопатино откроют областной реабилитационный центр для животных

Общество

"Самара Арена" оформит новогодние площадки в космическом стиле

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Самара Арена" приурочила новогоднее оформление-2020 к 60-летию со дня первого полета человека в космос.

На площадках стадиона, помимо традиционной праздничной иллюминации, появятся: космическая аллея, музейно-выставочная зона с арт-объектами на космическую тематику. Главными украшениями станут 10-метровая фигура космонавта и 25-метровая елка.

Помимо выставки и "Космоаллеи", вход в которую начнется со встречи с 10-метровой фигурой космонавта, появятся интерактивные площадки, а также три катка — в инклюзивном парке, на тренировочной площадке "Восход" и в периметре стадиона со стороны 7-го проезда. Для самых юных посетителей установят детские горки. Кроме того, посетители, как обычно, смогут воспользоваться спортивным снаряжением напрокат.

Концертной программы с приглашенными артистами не планируется в связи с ограничительными мерами. По этой же причине будет закрыт Дом Снегурочки. "Мы вынуждены отказаться от этого формата из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в целях обеспечения безопасности и здоровья людей, — прокомментировал директор ГАУ СО "Самара Арена" Виталий Иванов. — Важно создать праздничную атмосферу с соблюдением всех мер безопасности. Мы трансформировали прошлогодний формат с учётом действующих ограничений, исключая массовые мероприятия и минимизируя скопления людей. Космическая аллея станет большой прогулочной зоной на свежем воздухе с интересными арт-объектами. Это будет не только красиво, но и познавательно. По-прежнему у "Самара Арены" можно будет позаниматься спортом — три бесплатных ледовых катка, лыжные трассы, зона воркаута на инклюзивной площадке".

 

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3