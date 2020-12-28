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Общество

Определены победители конкурса "Самарская нефть — для Победы"

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Творческое соревнование между журналистами региональных СМИ, освещающих темы нефтедобычи на территории региона, компания "Самаранефтегаз" проводила уже в пятый раз. В этом году оно было приурочено к 75-летию Победы — знаковой для всей страны дате, а потому одна из номинаций конкурса была прямо связана с историей нефтедобывающей отрасли в губернии в годы Великой Отечественной войны.

В присланных материалах речь шла о великих открытиях военных лет и героическом подвиге нефтяников, которые в тяжелейших условиях своим самоотверженным трудом обеспечивали добычу "черного золота" для фронта.

В конкурсе были предусмотрены и традиционные номинации, к примеру, "Социальная ответственность бизнеса" — о социально значимых и экологических проектах АО "Самаранефтегаз", "Инновации в бизнесе" — о новых технологиях, реализованных в сфере нефтедобычи на территории области, "Лучшие в профессии" — о людях, которые работали или сейчас трудятся в компании, о трудовых династиях в отрасли.

В преддверии Нового года победителям конкурса вручены дипломы, подарки и сувениры. Они приглашены к участию в виртуальном мастер-классе "Визуальный язык".  

Победители конкурса "Самарская нефть — для Победы"

Номинация "Аналитические и информационные материалы":
Юрий Сахаров (информационный портал "Волга Ньюс").

Номинация "Самарская нефть — для Победы":
Алексей Топорков (газета "Рабочая трибуна"),
Екатерина Стрюкова (ТРК "Отрадный").

Номинация "Люди Победы":
Лариса Денисова (газета "Рабочая трибуна");
Наталья Зотова (газета "Сельский труженик");
Номинация "Социальная ответственность бизнеса";
Елена Сборнова (газета "Комсомольская правда — Самара");
Марина Хаустова (газета "Луч").

Номинация "Инновации в бизнесе":
Любовь Федорова (газета "Самарское обозрение").

Номинация "Лучшие в профессии":
Ирина Корнилова (газета "Сельский труженик"),
Юлия Трухтанова (ТРК "Радуга-3").

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