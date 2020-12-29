Треть самарцев сохранили привычный уровень жизни в 2020 году

По результатам опроса, проведенного РГС Банком, 40% самарцев назвали 2020 год тяжелым, а 17% — лучшим в своей жизни. При этом 29% жителей Самары сохранили привычный уровень трат в уходящем году.

Мнения самарцев в оценке уходящего года существенно разошлись. 40% опрошенных охарактеризовали его как "тяжелый", 23% ответили, что "было и хорошее в этом году", 9% оценили год как "нормальный", 8% — "бывало и хуже".

20% опрошенных отозвались о 2020-м весьма позитивно: 17% назвали его лучшим годом в своей жизни, еще 3% отметили, что это был "отличный год возможностей и перемен".

61% опрошенных самарцев сохранили свои текущие рабочие места, 18% поменяли место работы по своей инициативе, 14% сменили в 2020 году профессию, еще 7% после потери работы нашли новую по профилю.

Примечательно, что 38% принявших участие в опросе жителей Самары указали, что их доходы не снизились в 2020 году. На 5-10% сократились доходы у 7% опрошенных, на 10-25% — у 8%, на 25-50% у 18% самарцев, а более чем на 50% — у 11%.

Из-за падения доходов большей части жителей Самары пришлось отказаться от ряда привычных трат и крупных покупок: 29% — от отпуска и путешествий, 11% — от покупки машины, 9% — от покупки квартиры, 6% — от аренды жилья, а 30% отказались от всех расходов, кроме жизненно необходимых. При этом 29% самарцев сохранили привычный уровень жизни и трат в 2020 году.

"Падение реальных доходов россиян и рост безработицы — прямые следствия пандемии, с которыми в 2020 году столкнулись во всем мире. Сложившаяся ситуация вызвала серьезную смену потребительского поведения россиян. С одной стороны, россияне, доходы которых существенно сократились, тратили свои накопления, экономили на товарах первой необходимости и отказывались от сравнительно крупных покупок. С другой стороны, снизили потребление в 2020 году даже те категории граждан, которые финансово не пострадали в период пандемии", —отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

Больше всего "пессимистов" оказалось среди омичей — 44% жителей этого города оценили год как "тяжелый", а оптимистов — в Москве и Краснодаре, где по 17% опрошенных отметили его как лучший за свою жизнь. Уфимцы, новосибирцы и ростовчане чаще других называли 2020-й годом возможностей — так ответили 13% ростовчан и по 10% жителей из Новосибирска и Уфы.

На восприятие уходящего года очевидно повлияли основные последствия "коронакризиса" — потеря работы, падение доходов и отказ от привычного образа жизни в новых экономических и социальных реалиях.