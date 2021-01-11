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Преступления Происшествия

В деле задержанного с крупной партией наркотиков Лутфитдина Рузиматова фигурирует еще один самарец

СОЧИ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны некоторые подробности задержания в Сочи Лутфитдина Рузиматова, проходившего свидетелем по делу бывшего подполковника самарского УФСБ Александра Молчанова.

57-летнего Рузиматова задержали осенью прошлого года сочинские полицейские. В его домовладении в Хостинском районе Сочи было обнаружено восемь свертков и пять контейнеров с героином общей массой более 9,5 кг. Еще около полутора килограммов веществ растительного и синтетического происхождения было направлено на экспертизу.

По данным источников Волга Ньюс, визиту полицейских в особняк Рузиматова предшествовало задержание жителя Самары Александра Кирилина. В середине сентября прошлого года мужчина был задержан с 14 граммами героина сотрудниками линейного отдела полиции Сочи. 6 января суд в очередной раз продлил арест Кирилину. Рузиматов также находится в СИЗО.

Напомним, Рузиматов, известный также как Леня Таджик, ранее вел свою деятельность в Самаре, а после получения срока условно отбывал его в своем особняке в Сочи у "самого синего моря". В апреле 2018 г. суд смягчил ему наказание "вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со ст. 10 УК РФ".

В Самаре Рузиматов по его же собственным словам имел связи с сотрудниками регионального УФСБ, крышевавшими наркобизнес. В суде он также сообщал, что занимался автомобилями, которые перегонял на родину. По словам источников, дорогие иномарки, скорее всего, ворованные, согласно сложившейся практике, в Таджикистане могли меняться на афганский героин.

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