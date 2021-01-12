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Общество

"Инцидент-Менеджмент" помог за новогодние праздники более 1,5 тыс. жителей региона

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 31 декабря по 10 января система мониторинга "Инцидент-Менеджмент" отработала 1523 сообщения от пользователей социальных сетей Самарского региона.

Испытанием на прочность для ЖКХ и служб благоустройства стал сильный снегопад, который накрыл Самарскую область в последние дни каникул: в Самаре выпало до 81% месячной нормы осадков. Снегопад обернулся шквалом жалоб в социальных сетях, наибольшее недовольство вызвала работа управляющих организаций, которые отвечают за расчистку дворов.  

Система мониторинга "Инцидент Менеджмент" трансформировала это недовольство в конкретные задачи для соответствующих служб. Сообщения жителей в соцсетях с адресами сразу брали на карандаш службы благоустройства муниципалитетов и главы городов и районов — по поручению губернатора Дмитрия Азарова именно они должны нести личную ответственность за уборку последствий снегопада.

Только по Самаре более 50 жалоб на расчистку снега от граждан специалисты ЦУР передали в администрацию города для оперативного реагирования. Учитывая огромный объем работ отработка этих обращений требует времени.

Тройка лидеров по количеству жалоб в социальных сетях: ЖКХ — 568, дороги — 230, благоустройство — 208. В топе горячих тем — вода, снег и уборка: 222 жалобы на плохое качество воды, 136 новых инцидентов с жалобами на ненадлежащую уборку снега и наледи на дорогах и во дворах, 70 жалоб на управляющие организации по поводу ненадлежащей уборки подъездов и лифтов.

Самыми активными в сетях были пользователи Самары и Тольятти, а среди муниципальных районов — жители Нефтегорского и Ставропольского районов.

После многочисленных жалоб на качество льда на катках в парках Самары лед решили обновлять дважды в день. Крутые склоны лесопарка в Тольятти оборудовали табличками, предупреждающими об опасности катания на тюбингах. У стадиона "Самара Арена" для посетителей "Олимпийской деревни" открыли дополнительный паркинг.

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