Самару украсили арт-объектами в честь 60-летия первого полета человека в космос

60 лет назад произошел первый полет в космос человека, и в честь знаменательной даты и года Самару украсили иллюминациями и арт-объектами, посвященными этим событиям.

Потрогать "планеты" руками и вспомнить о том, что благодаря самарцам люди начали бороздить просторы вселенной, можно в Олимпийской деревне на территории стадиона "Самара Арена". Здесь открылась музейно-выставочная площадка, где посетители могут прогуляться среди планет, узнать о них много интересного, увидеть многометрового космонавта и почитать об освоении Вселенной.

На площади Куйбышева рядом с арт-объектами установили информационные стенды "Первые в космосе. История в фактах и фотографиях" и панно с экраном, где можно увидеть земной шар и Юрия Гагарина.

Сотрудники ракетно-космического центра "Прогресс" оценили убранство города. "12 апреля 1961 года ракета "Восток", первые две ступени которой были собраны на нашем заводе, вывела корабль с Юрием Гагариным на околоземную орбиту. Мы до сих пор сохраняем за собой статус космической столицы России", — отметил заместитель генерального директора по персоналу АО "РКЦ "Прогресс" Сергей Пронин.

Проведя 108 минут на орбите, Юрий Гагарин приземлился в Саратовской области, оттуда его доставили на аэродром в Куйбышев. Здесь национальный герой и попал в объектив фотокамеры.

"Сейчас бытует такое мнение, что ракета специально собиралась для полета Гагарина, но это не так. Это было наше обычное серийное изделие, но именно его Сергей Павлович решил использовать для полета Юрия Гагарина. Это изделие подтвердило свою надежность, с тех пор все наши космонавты летают только на самарских ракетах", — уточнил сотрудник пресс-службы РКЦ "Прогресс" Сергей Семенов.

Выставочная площадка на территории стадиона "Самара Арена" проработает до 17 января.