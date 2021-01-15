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Преступления Происшествия

Тольяттинского бизнесмена обвинили в обмане покупателей жилья на 200 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший директор ИК "Недвижимость", выступавшего застройщиком жилого массива "Березовка" в Ставропольском районе, предстал перед судом по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, Сергей Кочура обманул 96 граждан на сумму более 200 млн рублей.

Фото: Архив «ВН»

Бизнесмен обвиняется в том, что в период с 1 января 2014 г. по 1 июня 2016 г. заключал договоры участия в долевом строительстве и предварительные договоры купли-продажи жилых домов и земельных участков с гражданами, не намереваясь исполнять обязательства ИК "Недвижимость". Следствие посчитало, что он "имел умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере".

При этом бизнесмен, по версии правоохранителей, скрывал от покупателей, что участки, предназначенные для строительства, были в залоге у ФИА-Банка, одним из основных владельцев которого он сам ранее являлся. Тем самым Кочура якобы вводил граждан в заблуждение об отсутствии прав третьих лиц на приобретаемое имущество.

Дело рассматривается судом Автозаводского района Тольятти — по месту нахождения офиса ИК "Недвижимость", в котором, по мнению силовиков, совершалось преступление.

"В настоящее время по делу ведется судебное следствие, в суде допрошены пять из 96 потерпевших, исследована часть письменных доказательств", — сообщила Волга Ньюс старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.

Напомним, ООО "Инвестиционная компания "Недвижимость" было создано в 2006 г. бывшими топ-менеджерами ФИА-Банка Сергеем Кочурой и Александром Казаковым, а также Любовью Яровой в равных долях. Впоследствии Ярова и Казаков вышли из числа учредителей, основным собственником стал Кочура (90%), в бизнес также вошла Наталья Пахоменко (10%).

Как сотни дольщиков "Березовки" остались без жилья Как сотни дольщиков "Березовки" остались без жилья
Жилой массив "Березовка" под Тольятти оставил без средств к существованию сотни людей, вложившихся в жилье, которое они так и не получили. Застройщик - ООО "ИК "Недвижимость" - обанкротился, земля оказалась заложенной ФиаБанку, разрешения на строительство и вовсе не было. Полиция криминала в этой схеме не видит.

Компания занялась возведением жилого массива "Березовка" около с. Выселки. Под проект было отведено 48 га, на которых планировалось построить 583 таунхауса. ИК "Недвижимость" участвовало в госпрограмме "Жилье для российской семьи".

На сайте проекта до сих пор размещена информация, что весь поселок будет сдан в конце 2017 года. Однако свое жилье успело получить около 500 покупателей, а 96 остались ни с чем.

После отзыва в апреле 2016 г. лицензии у ФИА-Банка на заложенные участки был наложен арест. Также выяснилось, что стройка велась без разрешения на строительство.

В сентябре 2016 г. ИК "Недвижимость" инициировала собственное банкротство. Общая сумма долгов перед кредиторами (которые не оспаривались должником) составляла 519,3 млн руб., в то время как стоимость имущества компании оценивалась в 220 млн рублей.

В сентябре 2018 г. ФИА-Банк запустил банкротство Сергея Кочуры и его супруги Ирины. Они были привлечены как поручители по кредиту в 200 млн руб., полученному ИК "Недвижимость". Глава семейства также задолжал банку почти 5 млн руб. по личному кредиту.

Отметим, что Сергей Кочура, по данным ИАС Seldon.Basis, является основным владельцем ООО "Березовка" — управляющей компании жилого массива. В 2019 г. компания выручила 16 млн руб. и получила убыток в 1,4 млн рублей.

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