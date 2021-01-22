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Преступления Происшествия

Экс-сотрудницу регуправления Минюста обвиняют в мошенничестве

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурор Самары утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 41-летней бывшей сотрудницы регионального управления Минюста России. Ей вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").

По версии следствия, главный специалист-эксперт отдела по обеспечению деятельности управления Министерства юстиции РФ по Самарской области с октября 2018 г. по февраль 2020 г. изготавливала заявки на возврат излишне уплаченной госпошлины с ложными сведениями. Эти бумаги женщина направляла в управление Федерального казначейства по Самарской области. У сотрудницы не было и первичных документов и заявлений плательщика о возврате.

В результате были похищены 895 тыс. рублей.

Обвиняемая полностью признала вину и возместила государству ущерб. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения.

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