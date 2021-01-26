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Общество

Жители решат, где в Самаре поставить памятник царю-освободителю Александру II

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 января, члены комитета по культуре Самарской губернской думы совместно с историками и общественниками обсудили опрос возвращения в Самару исторической памяти о царе Александре II.

"Рассмотрели открытое обращение общественности Самары по увековечению памяти императора Александра II. Прежде всего речь шла о воссоздании знаменитого памятника Александру II - царю-освободителю. В ходе обсуждения члены комитета единогласно приняли решение о необходимости обратиться прежде всего к жителям города для определения места его установки", - написал в соцсети председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике, депутат губдумы Александр Милеев.

Приурочить установку памятника в этом году можно сразу к нескольким датам - 30 лет назад Самара вернула себе историческое имя, в 2021 году отмечается юбилей крестьянской реформы 1861 года, отменившей в России крепостное право. Кроме того, в этом году исполняется и 150 лет с момента посещения императором Самарской губернии.

По словам парламентариев, в их адрес поступило немало обращений от жителей Самарской области с просьбой об установке памятника Александру Николаевичу Романову.

Первый памятник Александру Николаевичу был построен в Самаре в 1889 году по проекту В.И.Шервуда. Его установили на Алексеевской площади (ныне пл. Революции) перед зданием окружного суда. В 1927 году бронзовое изваяние царя заменили на фигуру В.И.Ленина, сохранив постамент, но убрав скульптурную группу, окружавшую императора. Судьба статуи самодержца неизвестна.

В ходе обсуждения в губернской думе отмечено, что памятник Ульянову-Ленину переносить не планируется. Скульптуру Александра II предлагается установить в ином месте, которое определится в ходе предстоящего общественного обсуждения.

Император Александр II Николаевич вошел в историю как царь-реформатор. С его именем связана отмена многовекового крепостного права - фактического аналога рабства. В годы его правления была проведена масштабная судебная реформа, направленная на либерализацию права. Большим шагом в развитии демократических институтов в России стала Земская реформа 1864 года, заложив основы систем представительной власти и местного самоуправления в стране. Первое земство в империи появилось именно в Самарской губернии, от него ведет отсчет своей истории и современная Самарская губернская дума.

  

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