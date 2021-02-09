В самарском МП "Благоустройство" выявили необоснованные премии и убытки

МП "Благоустройство" выплачивало премии работникам в условиях убыточной деятельности за счет прибыли. К таким выводам пришли сотрудники Контрольно-счетной палаты Самары при проверке муниципального предприятия.

Инспекция затронула деятельность МП за 2017–2020 год и выявила многочисленные нарушения. Так, предприятие необоснованно премировало работников за счет себестоимости выполненных работ.

Часть имущества МП "Благоустройство", переданного для осуществления производственной деятельности, пришла в негодность, а часть - утрачена. Предприятие не платило в бюджет за пользование земельными участками под некоторыми объектами недвижимости.

Допущены нарушения в бухгалтерском учете и финансовой отчетности. В частности, отсутствуют первичные учетные документы при оказании услуг по хранению имущества, а также по хозяйственным операциям при исполнении договоров займа.

В бухгалтерской отчетности искажены показатели по прочим расходам (суммы административных штрафов, пени за несвоевременную уплату налогов и страховых взносов в бюджет), показатели кредиторской задолженности и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Кроме того, в будущих расходах отражены фактические затраты на ремонт основных средств.

МП не пыталось улучшить свою деятельность, по мнению контролеров, и не участвовало в аукционах по ремонту дорог в Кировском и Самарском районах, а также участков автодорог местного значения протяженностью свыше 100 м, не подавало заявки на благоустройство общественных территорий.

При заключении муниципальных контрактов предприятие руководствовалось недействующими нормативными актами и привлекало сторонние организации на убыточных для себя условиях.

Руководителю МП "Благоустройство" направлено представление с указанием мер, которые необходимо принять. В адрес главы Самары и председателя гордумы направлена информация о результатах контрольного мероприятия.