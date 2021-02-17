Врача из Самары и двух его подельников осудили за мошенничество с оформлением инвалидности

В Самаре суд вынес приговор врачу-нейрохирургу СГКБ №2 Евгению Козлову, Любови Ивановой и ранее неоднократно судимому Борису Черняку. Их признали виновными в нескольких эпизодах мошенничества.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, Черняк предложил Ивановой и Козлову "подзаработать" на оформлении медицинских документов для получения инвалидности.

Так, с 2016 года по 2019 г. Черняк самостоятельно, а также вместе с Ивановой и Козловым получил от 12 граждан суммы от 70 тыс. до 320 тыс. руб., а всего 2,77 млн рублей. Эти деньги предназначались для передачи работникам медучреждений.

Несколько эпизодов преступлений выявили уже после возбуждения уголовного дела благодаря активной позиции граждан.

Суд назначил Козлову штраф 200 тыс. руб. в доход государства, Черняку - четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, а Ивановой - три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.