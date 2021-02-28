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Преступления Происшествия

Уголовное дело по факту хищения в нефтегазовой компании направлено в суд Нефтегорского района

НЕФТЕГОРСК. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области окончено расследование уголовного дела о хищении имущества нефтегазовой компании. Материалы направлены в Нефтегорский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, в ноябре 2020 г. в полицию территориального органа поступило два заявления о хищении имущества со скважин нефтегазовой компании. Причиненный ущерб составил около 50 тыс. рублей.

Оперативники обнаружили на месте преступления следы протектора шин автомобиля и подошвы обуви, зафиксированы следы среза, оставленные кусачками при разрезании кабеля, а затем вычислили подозреваемых в краже. Задержанными оказались два 36-летних ранее не судимых местных жителя. При них были обнаружены мешки нарезанного металлического кабеля.

Криминалисты изъяли у подозреваемых кусачки, силовой кабель, а также изучили обувь и рисунок протектора шин автомобиля, на котором передвигались злоумышленники. Проведенный анализ показал, что срезы кабеля со скважины и кабеля, который перевозили подозреваемые в автомобиле, совпадают.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили, что один из злоумышленников причастен к совершению аналогичного противоправного деяния. Правоохранители выяснили, что житель Нефтегорска в ночное время путем незаконного отключения электропитания трех скважин похитил силовой кабель, чем причинил предприятию ущерб в размере 35 тысяч рублей. Уголовные дела в отношении злоумышленников соединены в одно производство и в настоящее время направлены в Нефтегорский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.

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