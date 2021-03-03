Жители Самарской области в 2020 г. выезжали за границу на 71% меньше, чем в 2019

В 2020 г. жители Самарской области выезжали за границу на 71% меньше, чем в 2019 году. Такие данные порталу "Волга Ньюс" предоставили в МегаФоне на основе анализа агрегированных данных абонентов.

Число самарцев, посетивших Тунис, уменьшилось на 99%, Кипр - 94%, Грецию - 92%, Испанию - 85%, Кубу - 64%, Индию - 43%.

Топ-5 самых популярных зарубежных стран, куда самарцы решились отправиться в пандемию, составили Турция, Казахстан, Абхазия, ОАЭ и Таиланд.

Новыми экзотическими направлениями, которые освоили жители региона стали Буркина-Фасо, Бурунди, Микронезия, Папуа-Новая Гвинея и Суринам.

А вот число самарцев, перемещавшихся по территории России, уменьшилось только на 21% - в путешествия по стране отправились почти 1,7 млн жителей области, являющихся абонентами МегаФона.

В первой пятерке регионов России, которые посетило наибольшее количество жителей Самарской области, Москва (+Московская область), Краснодарский край, Рязанская область, Ростовская область и

Санкт-Петербург.