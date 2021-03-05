16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области в выходные будет идти снег В регионе будет дуть сильный юго-западный ветер Праздник весны и красоты в "Космопорте" Жители Самарской области смогут проголосовать за объекты благоустройства За сутки в Самаре закрыто 320 кв. м ям на дорогах

Общество

В Самарской области в выходные будет идти снег

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 11
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ближайшие дни в Самарской области будет идти снег, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу, 5 марта, облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный , западный 8-13 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Местами гололедица.

В субботу, 6 марта, ночью переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица.

В воскресенье, 7 марта, ночью переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Местами до -18°C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 3...-8 °C. Местами гололедица.

Гид потребителя

Фото на сайте

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4