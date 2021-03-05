В Самарской области в выходные будет идти снег

В ближайшие дни в Самарской области будет идти снег, сообщает Приволжское УГМС.
В пятницу, 5 марта, облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный , западный 8-13 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Местами гололедица.
В субботу, 6 марта, ночью переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица.
В воскресенье, 7 марта, ночью переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Местами до -18°C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 3...-8 °C. Местами гололедица.