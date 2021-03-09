Мэрии Самары не удалось подыскать подрядчика на снос аварийных домов в старом центре

Департамент управления имуществом Самары не смог выбрать подрядчика, который снесет четыре аварийных жилых дома в старом центре. По итогам электронного аукциона комиссия признала поданные заявки не соответствующими требованиям №44-ФЗ.

Начальная (максимальная) цена контракта должна была составить более 8 млн рублей. В перечень под снос попали три дома в Самарском районе и один в Ленинском:

ул. Степана Разина, 106, литера В;

ул. Чапаевская, дом № 91-93, литера Д;

ул. Садовая, 35, литера ВВ1вв1в2;

ул. Садовая, 228, литера А.

В торгах пожелали участвовать две компании - ООО "Волгастройконсалт" и ООО "Ликвидатор", но члены аукционной комиссии признали обе заявки несоответствующими. Так, Волгастройконсалт не представил копию лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. А ООО "Ликвидатор" и вовсе не признано субъектом малого предпринимательства - сотрудников в компании оказалось больше, чем требуется малым предприятиям.