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Общество

Мэрии Самары не удалось подыскать подрядчика на снос аварийных домов в старом центре

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент управления имуществом Самары не смог выбрать подрядчика, который снесет четыре аварийных жилых дома в старом центре. По итогам электронного аукциона комиссия признала поданные заявки не соответствующими требованиям №44-ФЗ.

Начальная (максимальная) цена контракта должна была составить более 8 млн рублей. В перечень под снос попали три дома в Самарском районе и один в Ленинском:

  • ул. Степана Разина, 106, литера В;
  • ул. Чапаевская, дом № 91-93, литера Д;
  • ул. Садовая, 35, литера ВВ1вв1в2;
  • ул. Садовая, 228, литера А.

В торгах пожелали участвовать две компании - ООО "Волгастройконсалт" и ООО "Ликвидатор", но члены аукционной комиссии признали обе заявки несоответствующими. Так, Волгастройконсалт не представил копию лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. А ООО "Ликвидатор" и вовсе не признано субъектом малого предпринимательства - сотрудников в компании оказалось больше, чем требуется малым предприятиям.

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