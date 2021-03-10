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Общество

В регионе стартовала регистрация на спортивный проект "Команда семьи"

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 10 марта, объявлен старт регистрации на спортивный проект для молодых семей Самарской области.

"Команда семьи" — это уникальная возможность для молодежи весело и с пользой провести время вместе со своей семьей и друзьями. Молодые семьи смогут принять участие в спортивных соревнованиях, а их друзья, близкие и все желающие смогут поиграть в мини-гольф, бампербол, попробовать себя в скалолазание.

Основная идея проекта — это укрепление семейных ценностей через совместную спортивную деятельность, формирование здорового образа жизни, а также возможность привить детям интерес к спорту. Именно такие мероприятия объединяют и сближают родных, укрепляют институт семьи.

Ключевым мероприятием проекта станет проведение спортивных соревнований между молодыми семьями Самарского региона с использованием профессионального надувного оборудования-аттракционов, в которых смогут принять участие молодые семьи из трех человек, в которых один или оба супруга не достигли возраста 35 лет, а их ребенок достиг возраста от 8 до 13 лет. Для всех участников и зрителей соревнований будут работать дополнительных интерактивные зоны. Победители получат ценные призы и дипломы.

Зарегистрироваться на спортивные соревнования проекта "Команда семьи" можно по ссылке до 28 марта 2021 года. Подробнее о проекте можно узнать в группе ВКонтакте Центра развития молодежи "Продвижение".

Проект "Команда семьи" является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов, организованного Федеральным агентством по делам молодежи, и проводится при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет" и АНО "Центр развития молодежи "Продвижение".

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