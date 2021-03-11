В Тольятти поставщики некачественной горячей воды попали под административные дела

В Тольятти ресурсоснабжающие организации АО "Тевис", ПАО "Т Плюс" и управляющие компании попали под административные дела. Причина – некачественная горячая вода, подаваемая в квартиры тольяттинцев.

Депутат тольяттинской гордумы Григорий Баситый обратился к уполномоченному по правам человека в Самарской области с жалобой. Он сообщил, что жителям Автозаводского района предоставляются коммунальные услуги по горячему водоснабжению ненадлежащего качества. Информация была передана в региональный Роспотребнадзор.

Ведомство проверило качество горячей воды, проведя административные расследования. Были отобраны пробы воды централизованного горячего водоснабжения на границе балансовой ответственности вышеуказанных организаций на соответствие санитарным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Выяснилось, что предоставляемая коммунальная услуга крайне низкого качества, не отвечает требованиям СанПин по санитарно-химическим показателям: имеет специфический запах и сероводород.

Кроме того, обнаружилось, что ПАО "Т Плюс" не проводило лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды в установленном законодательством порядке.

На ресурсоснабжающие организации АО "Тевис", ПАО "Т Плюс", а также на три управляющие компании, которые оказывали услугу подачи горячей воды тольяттинцам, возбудили административные дела. Сейчас протоколы находятся на рассмотрении в Автозаводском суде Тольятти.

Кроме того, в отношении ПАО "Т Плюс" составлен административный протокол по факту несвоевременного предоставления информации должностному лицу, осуществляющему государственный контроль. Протокол направлен в мировой суд для принятия решения.

Одновременно выданы предписания об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства, исполнение которых находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что плата за некачественную услугу должна быть пересчитана, она подлежит уменьшению.

"Согласно Жилищному кодексу РФ и Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений, при выявлении факта предоставления некачественных услуг (или превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг), размер платы подлежит уменьшению. Основанием для перерасчета размера платы за коммунальные услуги, а также для уплаты исполнителем неустойки за нарушение своих обязательств в размере, установленном федеральными законами и договором, является акт о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества", — отмечается в сообщении.