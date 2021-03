Самарец о жизни в США: цены, зарплаты, пандемия и отношение к русским

Самарский ведущий Эльвир Галимов оказался в Америке в разгар пандемии – в марте 2020 года. Приехав с небольшим чемоданом в Штаты всего на пару недель, он, как тысячи других россиян, застрявших в тот момент за границей, остался здесь на месяцы, оказавшись заложником обстоятельств. Волга Ньюс связался с Эльвиром Галимовым и расспросил его об обретенной профессии гида-экскурсовода, о разнице в менталитетах, отношении к русским, о том, почему на местных свадьбах не нужны ведущие, и многом другом.

— Имя Эльвира Галимова на слуху у всей самарской event-индустрии. Как вышло, что звезда местного шоу-биза обосновалась в Штатах?

— До того, как оказался здесь в марте 2020 года, я несколько раз путешествовал по Америке. Мне была любопытна эта страна, и я поставил себе цель подумать о переезде, но не находилось подобающего повода.

В Самаре меня всегда держала работа, мероприятия. Получилось, что благодаря коронавирусу все, что тянуло, просто взяло и исчезло. Я прилетел сюда в разгар ковида — 17 марта 2020 года. Накануне я провел очень красивое, и, выходит, финальное, мероприятие в Самаре, сел на самолет и… все закрылось.

Я понял, что это лучший момент изменить жизнь на 180 градусов. Решение остаться принял буквально через два месяца пребывания в США. Хотя изначально планировал отдыхать здесь всего пару недель.

— Раз вы летели всего на пару недель, то, наверное, и багаж был небольшой? Вы потом заказывали перевозку вещей или решили оставить все в Самаре?

— С собой у меня был буквально один небольшой чемодан с вещами и рюкзак с техникой для видеосъемки, который дорог мне больше всего — это сейчас вся моя жизнь.

Я оставил все дома, потому что совсем не материальный человек. Потом дистанционно продавал автомобиль, дистанционно смог закрыть свою фирму и остаться без долгов перед заказчиками, перед налоговой.

— Как решился вопрос с проживанием?

— В первое время, пока не принял решение оставаться здесь, жил у друзей в Майами, в большом доме. Они меня с удовольствием приютили, за что им огромное спасибо.

Потом отправился в самостоятельную жизнь — снял апартаменты. Параллельно с этим искал сферы деятельности для работы, чтобы это было в удовольствие. Первое время работал на любом подвернувшемся месте, одновременно занимался видеопродакшном, развивал свой туристический блог в соцсетях. Скажем так, двигался во всех направлениях и пытался увидеть, где будет наибольший успех, где я получу удовольствие.

Через некоторое время понял, что самый перспективный город с точки зрения жизни в США — Нью-Йорк. Недолго думая, по приглашению друга, приехал, снял здесь апартаменты, в которых проживаю по сей день. Нью-Йорк был максимально правильным выбором.

— Вы говорите, что раньше неоднократно бывали в США.

— До этого у меня было три поездки. За это время я успел посетить 14 Штатов. За эти туристические поездки заставил себя посмотреть на Америку глазами местного, не туриста. Попробовал взглянуть, каково — жить здесь в статусе эмигранта.

Я проехал от Западного до Восточного побережья, многое посмотрел и вынес для себя некий вердикт, что более приемлемо и комфортно.

Но надо понимать: ковид внес изменения в американскую жизнь, и поэтому, приехав сюда в этот раз, я оказался не готов к таким изменениям. Если говорить о деятельности, раньше, по моим ощущениям, можно было ткнуть палкой в землю и найти, образно говоря, нефть, в любой сфере.

Сейчас, из-за того, что люди стали менее контактными, нет никаких коммунити, где можно было бы, пообщавшись, найти работу, мне пришлось потратить больше времени на поиски.

"Квартиры на Манхэттене стоят около 7 млн долларов"

— Друзья здесь появились еще во время прошлых путешествий?

— У меня много друзей, еще со времен жизни в России, которые переехали сюда — несколько десятков. Естественно, появились и друзья-американцы, которые живут здесь, как минимум, во втором поколении. И, конечно, есть русскоговорящие друзья, которых я обрел за последний год. Это, скажем так, случайные знакомства. Американцы очень легко заводят контакты, поэтому в твоей телефонной книге достаточно большое количество людей, с которыми ты мог просто познакомиться в "Старбаксе", пока пил кофе.

— Вы упомянули, что, находясь в творческом поиске, параллельно работали на самых простых профессиях. Что это были за профессии?

— Это не секрет: работал разносчиком-доставщиком, в службе клининга. Это самая простая работа, ее может найти каждый. Вообще считаю элитным вариант переезда, когда тебя на место пригласил работодатель, и ты едешь не в пустоту. Но так происходит не со всеми. Со мной, в том числе, такого не произошло. Поэтому пришлось выбирать из того, что есть, работу, которая может дать деньги здесь и сейчас.

— Был внутренний конфликт? Все-таки есть разница между работой курьера и ведущего с именем. Или деньги не пахнут?

— Абсолютно никакого конфликта. И лишь по той причине, что в Америке отсутствует осуждение, оценивание тебя за ту или иную деятельность. Если бы это было в России, возможно, был бы когнитивный диссонанс. Но, наверное, я уже настолько свободен, что мне не важно, как и что обо мне подумают. Мне важно, как строится моя жизнь в данный момент.

У меня был очень большой запрос на изменения, я его получил. И, честно, — в некотором смысле ощущаю себя даже счастливее. Это правда, без всякого позерства.

— Вы отметили, что благодарны ковиду за произошедшее. Когда объявили о закрытии границ, что бы сделали в первую очередь?

— Естественно, поначалу я и не думал о том, чтобы здесь остаться. Поэтому в первую очередь узнал, как у меня обстоят дела с билетом обратно. Приехал в аэропорт, а мне говорят: "Никак у тебя дела не обстоят. Мы не знаем, когда ты улетишь".

Кстати, в то время правительство РФ запустило акцию якобы поддержки россиян, застрявших за рубежом. Но это было сомнительное мероприятие. Я так могу говорить с точки зрения застрявшего туриста. Не все было так уж гладко. Соответственно, поначалу я просто встал в режим ожидания.

Друзья сказали: "Не переживай, сколько надо быть здесь, будь с нами, мы тебя не бросим". Мне стало легче. Неожиданно людей, которые мне сказали: "Живи у нас", стало очень много. Но я, конечно, старался не наглеть, не злоупотреблять их гостеприимством. Просто ждал, пока в голове не созрела мысль остаться, и обратный билет мне просто не понадобился.

"Зима в Нью-Йорке ветреная, сухая, иногда дождливая. Снег – не типичное явление, выпадает всего несколько раз за зиму"

— Как вам удалось монетизировать свои таланты на чужбине?

— Прежде чем стать гидом, я много гулял по Нью-Йорку, неплохо его знаю, имею возможность рассказать о нем. Получилось так, что сначала я начал вести влог в туристическом формате. Когда стал так делать, мне начали поступать заявки на экскурсии, и я понял, что это можно монетизировать.

Людям нравится моя манера разговаривать, а мне нравится контактировать. Постепенно начали появляться первые туристы, прежде посмотревшие мой блог в "Инстаграм" и прилетевшие в США. Кстати, в Америку можно летать спокойно, если у вас виза. Нет никаких ограничений.

Так что с какого-то момента работа гида стала одной из моих сфер деятельности. Сейчас у меня есть еще два направления. Какое станет основным судить пока рано.

Но я еще по работе в России понял: никогда не буду делать ставки на то, что даст мне денег, где я заработаю. Задаю себе самый главный вопрос, чтобы не сделать ошибку, которую совершают многие приезжие: я хочу понять, что мне больше всего нравится. Потому что если я это пойму, то, скорее всего, приду к той самой личной "американской мечте". И она не в том, чтобы заработать миллиарды долларов, а в том, чтобы заниматься любимым делом и быть абсолютно свободным.

— Как составляете программы для экскурсий? Что интересно туристам?

— Как правило, есть маршрут первого посещения. Некоторые, даже не стесняясь, просят: "Вы не могли бы провести нас по самым инстаграмным местам?" И я, естественно, провожу экскурсии по точкам, максимально популярным среди туристов.

"Нью-Йорк кинематографичен. Лучше всегда иметь при себе камеру. От количества объектов для съемки можно потерять голову"

Но людям, которые приезжают не первый раз, стараюсь показать нечто большее, то, чем на самом деле является Нью-Йорк, чем он отличается от картинок, которые мы видим на туристических буклетах. В общем, экскурсия всегда начинается с вопроса, какой по счету раз человек в Штатах, насколько готов к новым и максимально непопулярным местам.

— Кто к вам обращается?

— Все находят меня в "Инстаграме". Это, что называется, "русскоговорящие" — Беларусь, Казахстан, Украина и Россия. Но, конечно, россиян больше всего.

— На что живет гид в Америке? Хватает средств?

— Для очень комфортной жизни в Нью-Йорке считаю цифру в пять тысяч долларов на человека в месяц хорошей. Этого хватит "за глаза", можно ни в чем себе не отказывать.

Многие начинают с прожиточных минимумов в две тысячи долларов в месяц. В эту сумму тоже можно уложиться. Вопрос только в том, где жить, что снимать, на чем ездить — на авто или общественном транспорте. Это вопросы, касающиеся внесения лоска в жизнь.

Когда приезжают эмигранты, они начинают, как правило, со съема комнаты, а не квартиры целиком. Таким же путем пошел и я. Кроме того, я для себя ежемесячно арендую автомобиль, для удобства перемещения. Хотя Нью-Йорк — отвратительный город для пользования машиной, хуже и придумать сложно.

Короче, деньги нужны всегда. Но я уже почти год здесь и вроде как могу ответить на вопрос: да, хватает. Здесь затраты как будто более предсказуемые. Не знаю, как это объяснить экономически. Будто у тебя не может возникнуть форс-мажорной траты, всегда есть возможность копить.

Хотя, например, в Самаре, при эквивалентно больших доходах, у меня копить не получалось, деньги всегда куда-то разбегались. То ли сама атмосфера в США учит коллекционировать деньги, то ли еще что. Пока не нашел ответ на этот вопрос, но скажу, что здесь комфортнее обращаться с деньгами. Потому что даже на обычную зарплату, когда я работал на простых профессиях, в службе доставки, например, мог позволить себе приобрести намного больше благ цивилизации, нежели курьер в России. Функции-то одинаковые, а зарплата разная.

Приведу пример: в некоторые времена за сутки ты мог принести чистой прибылью, особенно в апогей ковида, по 500-600 долларов за день. Это время, когда люди боялись выходить из дома. В обычное время, если постараться, — по 200-300 долларов в день. Это в Нью-Йорке, в других штатах немного послабее с этим.

— Вы съели собаку на том, что называется "свадебный бизнес", знаете практически всю кухню процесса. В Америке удалось проникнуть в эту индустрию?

— Я с такой радостью отказался от этой индустрии. Хотя признаюсь: уже было три предложения от русскоговорящих вести свадьбы здесь. Но я настрого решил для себя, что хочу попробовать в жизни что-то еще, то, чем не занимался раньше. Потому что, в противном случае, моя жизнь здесь вряд ли будет отличаться от самарской. Я ведь уезжал за переменами, как в песне Цоя.

— Тогда, наверное, нет смысла спрашивать про отличия свадебного процесса в России и в США?

— Нет, почему же. Я это знаю, скажу, что это два разных процесса. Американцам вообще трудно понять, зачем нужен дополнительный человек — ведущий, чтобы их развлекать. Недавно в одном из прямых эфиров я общался на эту тему и говорил, что понял, почему они странно смотрят на этот процесс. В России цель ведущих — не столько развлечь гостей, сколько, к примеру, раскрепостить бабушку из Таганрога и дедушку из Тольятти, которые должны заговорить друг с другом и почувствовать себя как дома.

Ведущий — то самое звено, которое в американцах есть в самих себе. Они очень легко заговорят друг с другом. Потому-то им и непонятно, зачем им лишний человек.

Как правило, сама свадьба у них мало чем отличается от того, что показывают в фильмах: банкет, приятная компания, до этого — официальная церемония венчания. На регистрации дарится официальный сертификат. Кстати, у них есть официальный регистратор, который имеет право потом выдавать сертификат о свадьбе. В итоге, они просто приглашают какую-то кавер-группу, и на этом все.

— Только русские гуляют с немыслимым размахом, нередко даже залезая в кредиты?

— Американцы более размеренны в это отношении. Они скрупулезнее считают деньги, их траты рациональны. Я замечал, что русские больше способны потратить деньги, которых у нас нет.

Говорят, что Америка вся живет в кредитах. Однако это очень умная система. Если ты ей пользуешься правильно, она тебя любит, как мать родная и дает такие бонусы, что тебе и не снились при слове "кредит" в России. Но если ты пользуешься неверно, она выкинет тебя на обочину общества.

Американцы уже научены. Они живут в этом постоянно. Деньги эти ребята считать умеют, это факт.

"Никогда не встречал города, где с парковкой дела обстояли бы хуже, чем в NY"

— Какой процент по ипотеке в Америке?

— Здесь такая система, что у каждого кредит будет свой, с разным процентом. У нас банки, например, предлагают программы, а здесь все зависит от твоей платежеспособности и кредитного счета. В России тоже есть кредитный рейтинг человека, но его знают банковские сотрудники за вас. А здесь это максимально открытая информация. Ты сам анализируешь, на что способен: купить чайник или дом.

Кроме того, в США некоторые компании предлагают иногда беспрецедентные акции. Например, во время пандемии компания Ford людям с хорошим кредитным рейтингом продавала автомобили под 0%, в рассрочку. Компания Apple продает свои товары в рассрочку, если у вас есть карта их банка, без всяких страховых платежей.

Ипотечные кредиты — те, о которых я слышал от своих друзей, — колебались в районе 2-3% на большой срок. Словом, там очень плавающая система. Американцы, мне кажется, законодатели мод в плане всяких долговых штучек. Они делают их настолько удобными, что ты не чувствуешь петлю на шее, а ощущаешь это как возможность.

Если разобраться, то и налоги в Америке не настолько адские, как принято считать. Тут они ощутимо меньше, чем для россиянина. О том, что налоги гигантские в Штатах, в России говорят. Но не говорят, что их можно спокойно списывать на какие-то нужды, или, если вы, например, мать-одиночка или многодетные родители.

— Как в США обстановка с пандемией сейчас? Самоизоляция, масочный режим, антисептики в общественных местах?

— Мне стоит сейчас просто покрутить головой и посмотреть по сторонам. В данный момент я общаюсь, находясь в супермаркете. И здесь ни одного человека без маски, тебя просто не пустят в магазин без нее. В Нью-Йорке все носят маски, даже на улицах, хотя это не прописано законом. Наверное, люди здесь более мнительны. Но город, который на пике пандемии был на передовых позициях по заболеваемости, сейчас на передовых по спаду.

Американцам удалось сдержать напор, при этом они никогда не смущались статистики, показывали такие цифры, от которых волосы дыбом вставали. На пиках доходило до 250 тысяч заболевших за день и больше. Сейчас, после вакцинации, цифры резко пошли вниз.

Вакцинация здесь — добровольная вещь, ее может бесплатно сделать любой, даже я, не имея американского паспорта. Бесплатно я могу не только привиться, но и получить тест на ковид.

— Тем не менее, медицинское обеспечение в Штатах — и это не секрет — дорого обходится местным жителям. Возможно, им как раз имеет смысл носить маски даже на улицах, чтобы не рисковать финансами?

— Медицина здесь и правда отличается от нашей, удовольствие не из дешевых. Но вопрос в другом. Есть медицинские страховки, которыми можно пользоваться, они не так уж и дороги. Есть разные программы. Это как "Мир страховок в Сокольниках" — вы просто выбираете план и сумму, которая вас устраивает.

Скорее, люди ходят в масках, потому что у них просто нет времени болеть — в Нью-Йорке пашут 24/7, поэтому заботятся о своем здоровье.

— Испытываете к себе повышенное внимание, связанное с тем, что вы из России?

— Возможно, был бы и рад, если бы ко мне было повышенное внимание, но нет. Если можно так выразиться, американцам настолько без разницы, что аж пофиг. И это факт. Ни разу не встречал диалога в стиле: "Привет, ты откуда?" "Я из России". "ОГО!". Нет, гипервнимания не было.

Здесь, в Нью-Йорке, как минимум, 40% людей — не местные. А учитывая, какой гигантский пласт русскоговорящих в Америке, — русский язык входит в пятерку самых популярных, — на особое внимание и вовсе рассчитывать не приходится.

— Какие мифы о США, если они у вас были, развеялись за время жизни здесь?

— Пожалуй, лишь те, в которые я и сам уже не верил, но хотел понять, откуда ноги растут. Например, миф о том, что американцы лицемерны в своей искренности. Но это просто стиль их жизни. Они гораздо более контакты, чем мы. К сожалению, в советский период не нашлось более интересной легенды, чем объяснить факт контактности именно лицемерием.

Учитывая, что Нью-Йорк далеко не самый американский город, и люди более скупы на эмоции, даже здесь это очень сильно отличается от того, что мы увидим в России. Каждый, с кем ты пересечешься взглядом, поздоровается с тобой, подскажет, если спросишь.

Отзывчивые полицейские, отзывчивые работники коммунальных служб. Это другой мир. Они умеют делать комфортным пребывание на территории одной страны для всех. Как будто там есть негласная договоренность, мол, ребята, жизнь нелегка, поэтому давайте ее хотя бы таким отношением друг к другу делать легче.

— При этом многие, кто побывал в Штатах, говорят об общности менталитета. Согласны?

— Думаю, Америка с Россией довольно близки, но не в менталитете, а в том, что из себя представляет страна. Это страны с огромным количеством людей, разных общин, религий. Что Россия, что Америка — это микс. Но США, конечно, намного больший микс. Что сильно отличает Америку в моих глазах — это такая Россия, где все работает, "Россия нормального человека".

Я не встречаю здесь элементов полицейской коррупции, никто не останавливает на дороге. Не встречал ни одного момента, когда тебя игнорировали при обращении за помощью. Грубо говоря, чувствуешь, что тебя не оставят на обочине в случае чего. Хотя я, например, еще не являюсь гражданином. Но это неважно для американского правительства. Любой находящийся на территории Америки получит в равных правах защиту.

У нас, конечно, тоже много хороших, неравнодушных людей, но здесь их преобладающее большинство. И это удивило меня.

"Кладбища в США больше похожи на мемориальные парки, здесь гуляет огромное количество людей"

— Раз уж о мифах — какие у американцев о русских?

— Американцы очень эгоцентричны в хорошем смысле слова. У них развит больше внутренний туризм, чем международный. И от этого знают о своей стране куда больше, чем о других.

И когда я говорю своим местным друзьям о России, они, максимум, назовут фамилию президента или скажут: "Оу, Москоу", чуть реже назовут Санкт-Петербург. Ну и иногда, конечно, проскальзывает слово "водка". И хотя водку они ассоциируют с Россией, сами пьют ее намного больше. Любовь у них к этому напитку.

— У россиян больше мифов об американцах, чем наоборот?

— 100%, я в этом уверен. Думаю, это все — благодаря СМИ. Меня многие спрашивают, как местные отзываются о русских в новостях, и я отвечаю: "К сожалению, если вы посмотрите американские новости, о России вы не услышите практически ничего".

— Сейчас русскоговорящий баллотируется на должность мэра Нью-Йорка. Что думаете об этом?

— Мне об этом писали, но в рамках нашего коммунити я этого не слышал, хочу перепроверить информацию. Но думаю, такое вполне возможно. Это общество умеет существовать в разных весовых категориях. Те, кто не толерантен ко всему происходящему в мире, конечно, могут возмущаться. А меня, как человека, принимающего все, происходящее в мире, это не удивляет. Главное — позитивные перемены. Я счастлив, когда что-то меняется во власти. Например, с приходом Байдена изменилась миграционная программа, вообще в другую сторону. И мы, приехавшие сюда, счастливы этим изменениям. Тем более, они не просто на словах или в обещаниях, а видны, их буквально кожей чувствуешь.

— Про Байдена: вы наблюдали процесс выборов и передачи власти в США. Как это выглядело изнутри? Что говорят об этом ваши американские знакомые?

— Очень забавна разница между тем, как это выглядело с точки зрения российских и американских СМИ. Конечно, здесь тема тоже обсуждалась. Мои знакомые говорят, что Трамп поступал не по-взрослому. Он действительно своеобразный президент с очень специфическим характером.

Он потрясающий бизнесмен, и с точки зрения построения империи на слове "хайп" гениален. Но как политик и дипломат никогда не было человеком сдержанным. И от этого, наверное, все его выходки, импульсивные и совсем не в политическом русле. Это было любопытно американскому обществу, но все понимали: если выборы выиграл другой кандидат, то и быть ему президентом. Да, все удивились штурму Капитолия, это было очень необычно. Но Трампу это стоило всей его репутации.

— Так ли много места в СМИ и общественном мнении в США занимает противостояние с Россией, как у нас?

— А вот здесь барабанная дробь. Я специально пытался выяснить, а точно ли то же самое с другой стороны? У меня есть друзья, которые говорят: "Ты уехал в страну врага". А я открытый миру человек, мне вообще неважно, где жить, главное, чтобы я мог принести этому месту какую-то пользу. Ехал я без всяких предрассудков, люблю каждую страну. Но когда увидел, как много информации льется от наших СМИ против Америки, и как ничтожно мало информации, льющейся в ответ, удивился.

Даже не представляете, в каком шоке я был. Я искал в новостных сводках хоть что-то про Россию. Очень редко, новости последними строчками. Конечно, с Россией считаются и будут считаться. Однако именно с точки зрения новостей в СМИ — спокойствие и штиль.

Возможно потому-то американцы особо о России ничего не знают. Они очень сильно настроены на решение внутренних проблем, и это видно. Заходишь в новости, и там постоянная критика местной власти со всех сторон: республиканцы критикуют демократов, демократы — республиканцев. В этом процессе рождается истина. И мне это нравится. Они могут смело говорить. Люди, не согласные с каким-то мнением, могут выйти на улицу с плакатом: "Трамп — нехорошее слово". Я считаю, это норма.

Наверное, это и есть та самая "американская свобода", где каждый волен изъявить свое мнение. Я смотрел, как на такие вещи реагируют полицейские и другие служители порядка — правоохранители стоят и защищают демонстрантов, потому что, мало ли что будет, если подойдет к ним кто с иным мнением.

Мне обидно, что от поколения к поколению в России воспитывается некое непринятие другой культуры. Американцы вообще простые и добрые, они намного проще и ближе по ощущению к детям, чем мы. Образно я всегда говорил, что мы более "прохаванные", познавшие жизнь люди. Мы по Достоевскому и Чехову люди. А американцы, господи, поговоришь с ними, — это же такой наивный человек в большинстве своем. Мне живется в этом детском обществе, пожалуй, проще. Потому что я чувствую искренность от них без задней мысли, оценочного суждения, желания что-то от тебя поиметь.

Честно, если бы такое присутствовало в нашем менталитете, я бы и не думал уезжать из России. Потому что считаю, что уезжают не от страны, а от менталитета к менталитету, который тебе ближе. Просто нужно найти место, где чувствуешь себя как свой.

В магазине, где я нахожусь сейчас, вижу, как меня узнают работники. Когда я занимался доставкой, то забегал сюда за продуктами. И они обнимаются, говорят, надо ли помочь. И это наделение позитивной энергией так окрыляет! Ты потом будто летаешь, а не ходишь по земле. Вот же в чем сила. Если бы Бодров меня спросил, я бы сказал — в доброте.

— Уже понятно, но все же: Самара или Нью-Йорк?

— А вот не смогу ответить. Я очень люблю свой город, не перестану его любить. У американцев есть выражение: "Where is your home-town?" Где твой "домашний город". Очень круто звучит. Так вот, Самара навсегда останется для меня "домашним городом" и вряд ли что-то сможет ее заменить. Но возвращаться пока не собираюсь. У меня долгий затяжной процесс легализации, это все нужно довести до конца. Хочу додавить свою мечту до конца.

Понимаю, наверное, неправильно говорить: "Я в России сделал все", считаю, в рамках своей жизни, в рамках своих навыков и умений именно в Самаре я для себя взял все, что хотел. И очень хотелось бы, чтобы мой кризис среднего возраста обернулся в такую сторону, чтобы все поменялось навсегда. Самое страшное было, когда понял, что перестал чему-то учиться в Самаре. Мое имя было, как вы сказали в начале разговора, на слуху, было много дверей открыто и голова перестала думать. Я будто плыл по течению, и это было очень страшно.

Сейчас каждый новый день длится вечность, я получаю новую информацию. В Самаре же дни летели очень быстро, я ощущал, что теряю свою жизнь. Поэтому совет напоследок всем, кто чувствует, что нужно что-то менять: меняйте. Профессию, личную жизнь. Не нужно этого бояться. Гораздо страшнее, когда каждый день похож на день сурка.