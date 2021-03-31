Власти Самары пытаются выселить из выданной ранее квартиры семью с четырьмя детьми

Многоквартирный дом по ул. Красноармейской, 49 распоряжением первого замглавы Самары признали аварийным в октябре 2014 г. Семья Екатерины Мулюкиной – двое взрослых и четверо детей – проживали здесь в одной из квартир на площади 28,7 "квадратов" по договору соцнайма до 2015 г.

Когда дом признали подлежащим сносу, СОФЖИ предложил семье вариант переселения. Мулюкины согласились на выставленные условия, к тому же площадь нового жилья на ул. Спортивной, 3 оказалась чуть больше — 46,7 кв метров. На квартиру, приобретенную Фондом за счет бюджетных средств для переселения самарцев из непригодного жилья, составили договор о безвозмездном пользовании.

Документ должен был действовать с момента передачи квартиры в муниципальную собственность. Затем с Мулюкиными должны были заключить новый договор — социального найма, как с гражданами, переселенными из аварийного жилья, где был аналогичный договор. Екатерина Мулюкина рассказывает, что эти детали при заключении договора ей подробно объяснил представитель СОФЖИ. У семьи не было причин волноваться и переживать, что в будущем их начнут выставлять из новой выданной квартиры.

"Позже мы обращались в администрацию Самары с просьбой заключить договор соцнайма, но нам отказали, пояснив, что квартира не равнозначна по общей площади аварийному жилью, где мы раньше жили", — вспоминает Екатерина.

А в конце января 2021 г. Мулюкины получили уведомление от самарского департамента управления имуществом с требованием освободить жилплощадь в течение 14 дней.

"При этом власти не предложили нам вариант для переселения, — поясняет женщина. — Получается, моя семья должна вернуться в непригодную для проживания квартиру под снос".

Дом должны были снести еще в 2015 г.

Сейчас в доме по ул. Красноармейской, 49 полная разруха.

"В помещении нет окон, разрушена лестница на второй этаж, где мы раньше жили", — делится собеседница ВН. Работы по восстановлению помещения и приведению его в пригодное для жилья состояние не проводились. Фактически существование в таком доме угрожает здоровью и жизни жильцов.

Мулюкины оказались в безвыходной ситуации: ни у кого из членов семьи нет в собственности другой недвижимости, куда можно было бы переехать. Между тем, предупреждения от ДУИ по-прежнему продолжают поступать. В феврале 2021 г. пришло еще одно уведомление с требованием освободить помещение. На сей раз ведомство заявило, что семья незаконно занимает квартиру, которая является муниципальной собственностью.

Екатерина недоумевает: "В эту квартиру мы заселились не самовольно, а на основании договора СОФЖИ. Фонд не преследовал корыстных целей, а содействовал органам МСУ в расселении муниципального аварийного жилого фонда".

Многодетная семья, вынужденная сидеть на чемоданах, считает, что требование ДУИ нарушает конституционные гарантии жилищных прав граждан, не соответствует целям государственных программ региона в жилищной сфере, общим принципам общероссийской политики соцподдержки молодых многодетных семей и государственной защиты материнства и детства.

"По сути, из-за плохой организации, неурегулированности и несогласованности действий органов МСУ и СОФЖИ по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья ущемляются жилищные права членов моей семьи, включая четверых детей, — убеждена она. — Требования департамента управления имуществом создают реальную угрозу произвольного лишения нас права на проживание в каком-либо безопасном и благоустроенном жилом помещении по договору социального найма, так как бывшее жилье непригодно для проживания, а настоящее мы занимаем якобы незаконно".

Семья обращалась со своей проблемой в несколько муниципальных и областных инстанций, но пока — безуспешно.

Напомним, это не единственный случай, когда по недосмотру чиновников жители рискуют остаться без крыши над головой. В похожей ситуации оказалась героиня другой публикации ИА "Волга Ньюс" — пенсионер с онкологическим заболеванием, инвалид третьей группы Татьяна Капитонова. Депутат Ленинского района Самары Александр Шатилов убежден, что здесь налицо чиновничье разгильдяйство.

"Это очевидное разгильдяйство чиновников. Как я думаю, СОФЖИ И ДУИ выбрали неверную правовую схему предоставления жилья, — комментировал он ранее. — В настоящий момент власть имущих, видимо, устраивает статус-кво, к огромному разочарованию переселенцев из ветхого жилья. К сожалению, их не интересуют люди, которые сидят на чемоданах под угрозой выселения из выданных квартир", — заключил депутат.