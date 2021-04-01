В Самаре обсудили проблемы пассажирских речных перевозок

В четверг, 1 апреля, в Самаре прошло заседание круглого стола по проблематике региональных речных перевозок. Мероприятие было организовано региональным штабом Общероссийского народного фронта.

Модератором встречи выступил сопредседатель штаба ОНФ Вадим Нуждин, а участниками стали представители областных ведомств - министерства транспорта и автомобильных дорог, министерства культуры, общественники и руководители отраслевого бизнеса - ООО "Самарское речное пассажирское предприятие", ООО "Волготранс", ЗАО "Нефтефлот" и других.

Заседание началось с обозначения актуальных проблем отрасли: по оценкам экспертов, нынешний подвижной состав, осуществляющий речные перевозки, находится в неудовлетворительном состоянии.

"Средний возраст судов - 40-50 лет. После каждого сезона большая часть судов вынуждена отправляться на ремонт. Подспудно процветают нелегальные частные перевозки, в связи с чем на Волге участились аварии. Не отвечает современным требованиям и инфраструктура, обеспечивающая перевозки", - открывая встречу, сообщил Вадим Нуждин.

Представители ОНФ проанализировали общественное мнение и выяснили, что жители региона не удовлетворены ситуацией.

"За последние 10 лет отрасль пережила несколько падений и взлетов. Ситуация начала стабилизироваться к 2016-2017 году, но после ЧМ-2018 изменилась - стали возникать перебои в расписании, подвис вопрос капитального ремонта дебаркадеров, общее состояние инфраструктуры приходит в запустение", - отметил член регионального штаба ОНФ Дмитрий Волобоев.

Дмитрий Волобоев озвучил первоочередные меры, выводы о необходимости которых сделаны после мониторинга общественного мнения: стабилизировать расписание перевозок, включив в них "рабочие" рейсы (вечером на правый берег, рано утром обратно), обратить внимание на капитальный ремонт дебаркадеров, пока они и вовсе не пришли в аварийное состояние, а также обратить внимание на качество работы уполномоченных органов, отвечающих за речной флот в Самарской области.

В свою очередь, исполнительный директор ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" Иван Квасюк коснулся среднего возраста объектов, находящихся на балансе у предприятия. "На балансе на 2021 год у организации 16 самоходных судов и 21 плавательный объект. В эксплуатации - 10 и 19, соответственно. Средний возраст самоходных судов составляет 44,5 года, плавательных объектов - 55,7 года. Многие требуют капитального ремонта", - отметил он.

Также Квасюк рассказал, что скоростные маршруты Самара - Сызрань и Самара - Тольятти были отменены из-за отсутствия спроса. Средняя загруженность на них составляла всего 30%, а убыток предприятия с 2016 по 2018 гг. составил более 27 млн рублей. К тому же в процессе эксплуатации возник ряд проблем, включая отсутствие современного навигационного оборудования и собственной гавани для организации безопасной стоянки судов.

Директор Средне-Волжского филиала ФАУ "Российский речной регистр" Юрий Старостин также обратил внимание собравшихся на изношенность судов. Так, средний возраст объектов, которые имеют класс "Р" (курсируют по реке от плотины Куйбышевской ГЭС до Сызранского железнодорожного моста - 28 единиц), - 46 лет. Возраст судов класса "О" (озерная часть водного бассейна, от плотины ГЭС и выше, - девять единиц) - 53,6 года.

"Как такового срока службы у судов нет, проводится восстановительный ремонт, и судно эксплуатируется дальше. Конечно, хотелось бы, чтобы флот сегодня был иной, автоматизированный, с приличными условиями обитаемости, высокой маневренностью и хорошими мореходными качествами", - заключил он.

В свою очередь, руководитель департамента развития транспортного комплекса регионального минтранса Сергей Калинин рассказал о планах по развитию направления. Он отметил, что ежегодно по маршрутам перевозится более 1,2 млн самарцев, в этом отношении Самарская область занимает лидирующее место среди всех регионов РФ. Основные направления, по которым работает ведомство, - реконструкция береговой инфраструктуры, обновление флота и развитие пассажирской сети.

Рассказывая о береговой инфраструктуре, Сергей Калинин отметил, что нынешний комплекс зданий Речного вокзала в Самаре введен в эксплуатацию в 1973 г., его пропускная способность - всего 470 человек в час, обслуживанием занимаются всего четыре кассы.

"Это не удовлетворяет требованиям к качеству обслуживания пассажиров, в том числе маломобильных граждан. В связи с этим минтранс разработал проектную документацию нового речного вокзала. Уже получено положительное заключение госэкспертизы, предусмотрена документация по планировке территории от 2018 года, - пояснил он. - В настоящее время минэкономразвития ищет инвестора для реализации данного проекта".

Напомним, инвестора под строительство пытаются найти с 2019 года, но пока безуспешно.

Кроме того, замминистра озвучил планы ведомства по реконструкции пассажирской причальной стенки, эксплуатируемой с 1973 года. В 2016 г. выполнялись укрепительные работы на причалах №№ 1, 2, но, согласно оценкам экспертов, износ стенки составляет 82%.

"Сегодня заключен государственный контракт с ООО "Волгатрансстрой" по выполнению проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт причальной инфраструктуры Речного вокзала. В рамках нового проекта предложены реконструкция стенки и строительство нового сооружения. Работы будут проведены в два этапа, каждый - по 300 метров. Реализация позволит эксплуатировать причальную инфраструктуру всем типам судов", - пояснил Сергей Калинин.

Коснулся чиновник и вопроса обновления флота. По его словам, уже в этом году стоит ожидать в губернии нового 80-местного экобуса, произведенного в Санкт-Петербурге. Также минтранс прорабатывает вопрос с судостроительной корпорацией "Ак Барс" по судну "Чайка-СПГ" вместимостью 176 человек.

Генеральный директор ООО "Волготранс", эксперт реготделения ОНФ в Самарской области Родион Светличнов презентовал опыт реализации программы развития водных перевозок на примере Нижнего Новгорода.

Он рассказал, что в 2019 г. "Волготрансом" было учреждено ООО "Водолет", занимающееся пассажирскими регулярными перевозками в Нижегородской области. "Волготранс" приобрел и передал компании "Водолет" четыре современных судна на подводных крыльях "Валдай 45Р". Также были подготовлены экипажи, разработана система управления безопасностью и получены необходимые лицензии.

"Не буду останавливаться на технических особенностях и преимуществах "Валдая". Однако администрация Нижегородской области оценила суда. Перевозки будут субсидированы, равно как приобретение и лизинговые платежи, - сообщил спикер. - Компания создана, запущена, передана Корпорации развития Нижегородской области, которая дальше будет ее эксплуатировать".

Однако Сергей Калинин заявил, что минтранс Самарской области пока не считает целесообразным приобретение таких судов.

По итогам круглого стола запланирована еще одна встреча членов регионального штаба ОНФ и представителей минтранса, на которой детально будет проработан ряд вопросов.

"Мы будем добиваться, чтобы ситуация, хотя бы и поэтапно, но коренным образом изменилась. Таким образом Самара получит несколько "алмазов", которые решат сразу несколько задач: повысится туристическая привлекательность региона и граждане будут удовлетворены качеством водных перевозок", - подытожил Вадим Нуждин.