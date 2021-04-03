Жителю Самары грозит до 8 лет лишения свободы за хранение синтетического наркотика

В Самаре в суд передано уголовное дело обвиняемого в незаконном обороте метилэфедрона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина, у которого нашли наркотики, находился в иномарке, ехавшей по Южному шоссе. Сотрудники ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре остановили автомобиль, так как пассажир не пристегнул ремни безопасности.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ "Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения".

На вопрос полицейских о наличии запрещенных веществ, 44-летний нарушитель, в присутствии понятых, добровольно достал из наружного кармана джинс два пакета, содержащих кристаллическое вещество.

Правоохранители изъяли упаковки и направили на исследование. Согласно заключению эксперта, изъятым является наркотик — метилэфедрон, массой около одного грамма, что является значительным размером.

В ходе следствия установлено, что задержанный — ранее не судимый самарец, приобрел запрещенное вещество для личного потребления. Он рассказал, что после покупки наркотика направился домой. По дороге обнаружил упаковку, идентичную только что купленной, и решил забрать.

Отделом дознания ОП № 7 Управления МВД России по городу Самаре по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...", которые соединили в одно производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

В настоящее время расследование окончено, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.