В Самаре женщина судится за право воспитывать дочь

В Самаре 22 марта мировой судья Николай Терендюшкин вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Светланы Щербаковой, которую обвиняли в причинении легкого вреда здоровью. Причиной стало истечение срока давности уголовного преследования, что не является реабилитирующим для подсудимой основанием.

Напомним, в конце ноября 2018 г. 34-летняя москвичка попыталась освободить свою квартиру в пос. Крутые Ключи, где ее бывший муж-предприниматель организовал офис и разместил там сотрудниц бухгалтерии. Согласно обвинению, Щербакова ударила сорванной со стены видеокамерой одну из бухгалтеров. Подсудимая вину отрицает и настаивает, что муж просто сводит с ней счеты: бывшие супруги не могут поделить опеку над малолетней дочерью.

В рамках спора между Щербаковыми 23 марта в областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение Красноглинского райсуда об определении порядка общения матери с ребенком. Женщине оставили право регулярно проводить время с девочкой, к которой она каждые выходные приезжает из Москвы.

Однако процесс не завершен, женщина обжаловала решение Промышленного районного суда по иску бывшего мужа об ограничении ее в родительских правах и взыскании алиментов.

Одновременно там был рассмотрели ее встречный иск об изменении места жительства ребенка и передаче ее матери. Согласно материалам дела, женщина живет в благоустроенном жилье в Московской области, имеет постоянную хорошо оплачиваемую работу и все условия для воспитания дочери. Органы опеки и попечительства дали заключение о необходимости передачи девочки матери с учетом малолетнего возраста и пола, тем более что жила малышка не с родителем, а в семье бабушки.

Представитель прокуратуры утверждала, что девочка больше привязана к бабушке, ведь несовершеннолетняя уже не один год живет с пожилой родственницей.

В результате федеральная судья Мария Левина отказала матери, оставила девочку с бабушкой и взыскала со Щербаковой алименты.

"На днях я была на приеме в областной прокуратуре, чтобы мне там разъяснили, почему у бабушки больше прав на мою дочь, чем у меня, — рассказала Светлана Щербакова корреспонденту Волга Ньюс. — Мне сказали, что разберутся".

По словам женщины, она в рамках тяжбы прошла психолого-психиатрическую экспертизу, которая не выявила причин, препятствующих реализации ее права на воспитание своего ребенка. Щербакова ссылается на то, что в соответствии со ст. 54 Семейного кодекса каждый ребенок имеет право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание. А согласно же ст. 63 СК РФ, родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.

"Если ранее только в исключительных случаях передавали малолетних детей на воспитание отцам, то в настоящее время в российских судах сложилась, на наш взгляд, пагубная практика оставлять несовершеннолетних с отцами, которые чаще всего передают детишек бабушкам, — считает адвокат Карномазова, — так как мужчины в 99% случаев практически сразу же находят новую подругу и создают новую семью. Поэтому если раньше мы говорили о безотцовщине, то теперь смело можно говорить и о безмамстве".