К маю тольяттинцам сделают перерасчет за некачественную горячую воду

Жителям Автозаводского района Тольятти выставят откорректированные счета на поставку услуг горячего водоснабжения в период с 19 по 26 января 2021 года. Об этом стало известно в понедельник, 5 апреля, на заседании комитета Самарской губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Напомним, речь идет о требовании губернатора разобраться с качеством горячей воды в Тольятти и пересчитать оплату услуги. Об этом глава региона Дмитрий Азаров заявил 26 января на оперативном совещании с правительством и главами муниципальных образований и поручил главе Тольятти в кратчайшие сроки найти и устранить причину. Но в середине февраля Сергей Анташев заявил о том, что перерасчет до сих пор не произведен.

А в марте ресурсоснабжающие организации Тольятти АО "Тевис", ПАО "Т Плюс" и управляющие компании подпали под административные дела из-за предоставленной услуги (по поставке горячего водоснабжения) крайне низкого качества.

На очередном заседании комитета обсудили одну из актуальных проблем — качество горячего водоснабжения в Автозаводском районе Тольятти. Для обсуждения пригласили представителей ресурсоснабжающих организаций, чиновников мэрии Автограда и министра энергетики и ЖКХ Самарской области Александра Мордвинова.

В своем докладе директор самарского филиала "Т Плюс" Александр Гришатов отметил, что филиал заключил договор с питерским НИИ по выполнению научно-исследовательской работы по гигиенической оценке мероприятий, препятствующих развитию бактерий и оценке риска здоровья для населения по показателям химической безвредности горячей воды в открытой системе горячего водоснабжения в Автозаводском районе.

"Сейчас идет сбор данных, первые правки уже направлены институту, — сообщил он. — Кроме того, сформированы предложения по комплексу мероприятий, сейчас они направлены в минэнерго".

В комплекс мероприятий входят: формирование комиссии с участием заинтересованных сторон и надзорных органов с целью рассмотрения отбора проб и разработки плана мероприятий с учетом рекомендаций минэнерго, определение концентрации бактерий, организация работы управляющих компаний по промывке и дезинфекции местных систем отопления в конце отопительного периода с обязательным обеспечением применения дезинфицирующего раствора и т. д.

В свою очередь генеральный директор АО "Тевис" Глеб Максимов отметил необходимость промывки сетей до получения положительного химического анализа воды.

"В 2018 году была подана 181 заявка от управляющих компаний для определения лабораторного контроля качества промывок на внутридомовых системах, а в 2020 году — всего восемь. За последние два года резко снизилось качество и количество обращений от УК", — констатировал он, в связи с чем предложил создать рабочую группу при мэрии Тольятти для отбора проб на всей цепочке — от производства исходной до поставляемой воды.

Со своей стороны, глава минэнерго Александр Мордвинов отметил, что ведомство с января погружено в проблему и готово вместе с мэрией осуществлять все мероприятия в помощь ресурсникам для устранения проблемы.

"Кроме того, по инициативе губернатора и правительства Самарской области, поддержанной ресурсоснабжающими организациями, за период с 19 по 26 января будет произведен перерасчет квитанций жителей Автозаводского района. Тольяттинцы увидят перерасчет в апрельских квитанциях, которые поступят к ним в мае", — заявил министр.

По итогам заседания было принято решение рекомендовать Госжилинспекции взять на контроль правильность перерасчета за указанный период.