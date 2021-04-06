16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре планируют ежегодно ограничивать движение в дни религиозных праздников В Самарской области "Гаражная амнистия" начнет действовать с сентября 2021 года Самарские поисковики отправятся в Южно-Сахалинск на "Вахту Памяти" "Закулисье коверного": артист цирка Владимир Чура – о жизни вне сцены, мифах о клоунах и нюансах профессии На Рождественской воложке начали ломать лед

Общество

В Самарской области "Гаражная амнистия" начнет действовать с сентября 2021 года

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Президент России подписал закон о "гаражной амнистии". Самарский Росреестр разъяснил, какие гаражи в Самарской области можно будет оформить в собственность, какие документы стоит подготовить и куда обращаться.

По гаражной амнистии можно будет оформить гараж, который:

  • одноэтажный, имеющий фундамент и стены, без жилых помещений внутри; 
  • построен до декабря 2004 года (то есть до введения в действие Градостроительного кодекса РФ);
  • расположен на земельном участке, который находятся в государственной или муниципальной собственности; 
  • находится на территории гаражно-строительного кооператива;
  • "сваренные" гаражи — металлические, имеющие общую стену и коммуникации;
  •  используется в личных целях.

Нормы закона не распространяются на следующие гаражи:

  • некапитальный гараж, "ракушка";
  • гараж построен на земельном участке, где имеется основной объект недвижимости (когда на земельном участке построен дом, и здесь же находится гараж как вспомогательный объект); 
  • гараж, который используется для предпринимательской деятельности;
  • гараж, находящийся в составе многоквартирных домов или офисных зданий;
  • машиноместо;
  • гараж, построенный в порядке договора долевого участия в строительстве. 

Постановка на кадастровый учет и регистрация прав на такие гаражи проводится в обычном порядке. 

"На самовольные постройки гаражная амнистия не распространяется", — подчеркнул заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин. 

Срок действия закона — с сентября 2021 года по сентябрь 2026 года. Пять лет владельцы гаражей смогут оформлять недвижимость в упрощенном порядке.

"Цель закона — максимально упростить оформление прав на гаражи и земельные участки под ними с минимальными затратами граждан. Владелец гаража через МФЦ обращается в орган местного самоуправления по месту нахождения гаража. Прикладывает документы, перечень которых минимальный. Нужно представить любой документ, подтверждающий законность владения гаражом — это может быть справка о распределении гаражей среди членов ГСК, документы, подтверждающие подключение к коммуникациям или оплату коммунальных услуг. На основании этих документов муниципалитет сможет признать право владения гаражом и бесплатно предоставить земельный участок под ним. Кроме того, муниципалитет самостоятельно обращается в орган регистрации прав за постановкой на кадастровый учет и регистрацию прав, в связи с чем отсутствует необходимость уплаты госпошлины. Росреестр регистрирует право, и гражданин получает выписку из Единого государственного реестра недвижимости", — рассказывает Константин Минин. 

Единственный момент, когда потребуется финансовое участие граждан в оформлении гаража — это подготовка технических и межевых планов, которые готовятся кадастровыми инженерами. Вместе с тем закон предусматривает, что муниципалитет вправе предусмотреть мероприятия по финансированию проведения кадастровых работ и тем самым снизить финансовую нагрузку на граждан. 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2