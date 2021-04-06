В Самарской области "Гаражная амнистия" начнет действовать с сентября 2021 года

Президент России подписал закон о "гаражной амнистии". Самарский Росреестр разъяснил, какие гаражи в Самарской области можно будет оформить в собственность, какие документы стоит подготовить и куда обращаться.

По гаражной амнистии можно будет оформить гараж, который:

одноэтажный, имеющий фундамент и стены, без жилых помещений внутри;

построен до декабря 2004 года (то есть до введения в действие Градостроительного кодекса РФ);

расположен на земельном участке, который находятся в государственной или муниципальной собственности;

находится на территории гаражно-строительного кооператива;

"сваренные" гаражи — металлические, имеющие общую стену и коммуникации;

используется в личных целях.

Нормы закона не распространяются на следующие гаражи:

некапитальный гараж, "ракушка";

гараж построен на земельном участке, где имеется основной объект недвижимости (когда на земельном участке построен дом, и здесь же находится гараж как вспомогательный объект);

гараж, который используется для предпринимательской деятельности;

гараж, находящийся в составе многоквартирных домов или офисных зданий;

машиноместо;

гараж, построенный в порядке договора долевого участия в строительстве.

Постановка на кадастровый учет и регистрация прав на такие гаражи проводится в обычном порядке.

"На самовольные постройки гаражная амнистия не распространяется", — подчеркнул заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин.

Срок действия закона — с сентября 2021 года по сентябрь 2026 года. Пять лет владельцы гаражей смогут оформлять недвижимость в упрощенном порядке.

"Цель закона — максимально упростить оформление прав на гаражи и земельные участки под ними с минимальными затратами граждан. Владелец гаража через МФЦ обращается в орган местного самоуправления по месту нахождения гаража. Прикладывает документы, перечень которых минимальный. Нужно представить любой документ, подтверждающий законность владения гаражом — это может быть справка о распределении гаражей среди членов ГСК, документы, подтверждающие подключение к коммуникациям или оплату коммунальных услуг. На основании этих документов муниципалитет сможет признать право владения гаражом и бесплатно предоставить земельный участок под ним. Кроме того, муниципалитет самостоятельно обращается в орган регистрации прав за постановкой на кадастровый учет и регистрацию прав, в связи с чем отсутствует необходимость уплаты госпошлины. Росреестр регистрирует право, и гражданин получает выписку из Единого государственного реестра недвижимости", — рассказывает Константин Минин.

Единственный момент, когда потребуется финансовое участие граждан в оформлении гаража — это подготовка технических и межевых планов, которые готовятся кадастровыми инженерами. Вместе с тем закон предусматривает, что муниципалитет вправе предусмотреть мероприятия по финансированию проведения кадастровых работ и тем самым снизить финансовую нагрузку на граждан.