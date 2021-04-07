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Общество

В Самарской области среднее зарплатное предложение в медицинской сфере за год снизилось

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рекрутинговое агентство hh.ru проанализировало вакансии в сфере "Медицина и фармацевтика" к международному дню здоровья. Под мониторинг попали вакансии, размещенные региональными работодателями в 2021 году. Эксперты выяснили, какие специалисты в медицинской сфере наиболее востребованы, какие зарплаты предлагают соискателям и насколько высок уровень конкуренции на рынке труда, передает пресс-служба hh.ru.

С начала 2021 г. в профобласти "Медицина, фармацевтика" работодатели разместили более 4,1 тысяч вакансий для соискателей Самарской области, для сравнения: за аналогичный период прошлого года было опубликовано порядка 1,8 тысяч предложений. На протяжении прошлого года данная сфера демонстрировала стабильный прирост вакансий. В 2021 году профобласть показывает небольшое снижение объёмов найма по сравнению с 2020 годом. К примеру, в марте -21% относительно марта 2020 года.

Треть предложений, опубликованных с начала года, приходится на лечащих врачей, 29% вакансий — на младший и средний медперсонал. В целом по Самарской области активность соискателей и соответственно уровень конкуренции среди медицинских работников и врачей за рабочие места низкая — 1,3 резюме на вакансию, при норме 5-6 резюме на предложение. Из-за этого работодатели могут испытывать серьезный кадровый голод.

Средняя предлагаемая зарплата в медицинской сфере в Самарской области за год снизилась на 2 300 рублей. В 2021 году размер среднего зарплатного предложения для лечащих врачей составил порядка 49,5 тысяч рублей, для младшего и среднего медперсонала — 26,2 тысячи рублей.

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