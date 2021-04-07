Самара встретит международную экспедицию "Трудовая доблесть России. Резервы человечества"

В четверг, 8 апреля, в Самару прибывают участники международной экспедиции "Трудовая доблесть России. Резервы человечества". Она посвящена присвоению Самаре и еще 19 городам страны почетного звания "Город трудовой доблести".

Экспедиция "Трудовая доблесть России. Резервы человечества" служит продолжением проекта прошлого года "От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества". За несколько месяцев участники экспедиции проедут по всей стране с запада на восток и обратно и посетят все 20 городов трудовой доблести, а также большие и малые города и поселки по пути следования.

В 11:00 в музейно-выставочном центре "Самара Космическая" участники экспедиции примут участие в круглом столе "Космос - историческая память и духовная ценность", а руководитель экспедиции Анатолий Васильев передаст в фонд музея уникальные материалы из личного архива космонавта Владимира Соловьева, который работал с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза Павлом Поповичем.

В работе круглого стола прозвучат доклады и выступления на тему трудовой доблести, исторических свершений и перспектив развития регионов в космической отрасли. Для участников и гостей пройдет экскурсия по экспозиции музейно-выставочного центра "Самара Космическая" и запись видеопоздравлений почетных гостей со 170-летием Самарской губернии и 60-летием полета Ю.А.Гагарина в космос.

Также участники круглого стола дадут старт молодежному флэш-мобу "Ближний космос", в ходе которого представители региональных молодежных организаций выложат в социальные сети короткие ролики и яркие агитационные плакаты, посвященные космическим специальностям учебных заведений.

Подготовленные плакаты на бумажном носителе будут переданы в Саратовскую область (место приземления Ю.А.Гагарина) и в Звездный городок. Это две следующие точки по маршруту следования экспедиции "Трудовая доблесть России. Резервы человечества".

Материалы круглого стола будут размещены на электронных ресурсах ОПРФ, ОПСО, ВОО "Трудовая доблесть России", международной экспедиции "Трудовая доблесть России. Резервы человечества", СМИ и социальных сетях партнеров, с возможностью их свободного использования в учебно-познавательных целях.

Напомним, 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий, именно в этом году празднуется юбилей прорыва научной и инженерной мысли всего человечества - 60-летие первого полета человека в космос. По инициативе главы региона Дмитрия Азарова весь 2021 год в губернии объявлен юбилейным: образовательные, просветительские, памятные и культурно-массовые мероприятия будут проходить до конца года.