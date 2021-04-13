Стартует прием заявок на XII Всероссийский журналистский конкурс "В фокусе - детство"

В среду, 14 апреля, стартует прием заявок на участие в региональном этапе XII Всероссийского журналистского конкурса "В фокусе - детство".
К участию приглашаются авторы, чьи работы освещают успешные практики поддержки семьи и детства, ценности крепкой многодетной семьи, судьбы детей-сирот, детей с особенностями развития и подростков, находящихся в конфликте с законом, новые способы работы с семьей и детьми, различные онлайн-технологии и интерактивные сервисы, приходящие на помощь детям, лайфхаки для родителей, оказание квалифицированной психологической помощи и работу детского телефона доверия.
Традиционно конкурс проходит в два этапа: региональный и федеральный. В конкурсе могут принимать участие журналистские материалы, соответствующие следующим основным номинациям:
• "Многодетная Россия" — материалы, посвященные роли семьи, в том числе многодетной и приемной; укреплению семейных традиций; успешным практикам помощи семьям и детям; семейному устройству детей-сирот и успешному опыту приемных семей, сумевших преодолеть сложности в адаптации и социализации приемных детей.
• "Дорогой безграничных возможностей" — материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим таких детей; истории улучшения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.
• "Работа над ошибками" — материалы об интеграции в общество "трудных" детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; материалы о работе служб примирения (медиации), развитии наставничества в отношении подростков, находящихся в конфликте с законом, добровольческих инициативах, направленных на профилактику преступности несовершеннолетних.
• "Выйти в плюс" — материалы, освещающие практики поддержки семей с детьми с низким уровнем доходов в целях достижения ими уровня самообеспечения (в т. ч. с заключением социального контракта); материалы об эффективных технологиях оказания помощи малообеспеченным семьям; материалы о родителях, которые добились успеха после рождения детей, организовали собственный бизнес или создали НКО.
Помимо основных конкурсных номинаций оргкомитет конкурса учредил специальные номинации:
• "Помощь в новом формате" — материалы, посвященные реализации в регионах при поддержке Фонда инновационных инфраструктурных проектов по созданию микрореабилитационных центров и служб "Семейная диспетчерская".
• "Я — родитель" — материалы, посвященные ответственному родительству и отказу от жестокого обращения с детьми; советы и лайфхаки для родителей о воспитании детей разного возраста, психологических проблемах, с которыми сталкиваются родители и дети; материалы, помогающие построить гармоничные детско-родительские отношения, конструктивно разрешать конфликтные ситуаций без криков и наказаний, наносящих ущерб психике ребенка.
• "Номер доверия" — материалы, посвященные работе Общероссийского детского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122 и его вкладу в решение актуальных проблем — детско-родительские конфликты, подростковые суициды, буллинг и кибербуллинг и др.
• "Жизнь замечательных семей" — материалы, освещающие проведение Всероссийского конкурса "Семья года" в 2020 и 2021 году на региональном и федеральном этапе. Материалы о семьях-участниках и победителях конкурса.
К участию в конкурсе принимаются материалы, размещенные в средствах массовой информации в период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года, созданные как профессиональными журналистами, так и студентами факультетов журналистики вузов и юными журналистами зарегистрированных СМИ в возрасте от 13 до 18 лет.
Лучшие материалы регионального этапа среди печатных публикаций, интернет-публикаций, теле- и радиосюжетов, подкастов и публикаций в блогах, размещенных в региональных и муниципальных СМИ и блогах, выйдут на суд профессионального жюри федерального этапа конкурса.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет проведена в период с 25 по 30 ноября 2021 года в г. Москва. Победители конкурса получают именные дипломы и подарки от Организатора конкурса, а также призы, учрежденные партнерами конкурса по специальным номинациям.
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте организатора www.fond-detyam.ru. Заявки и согласие на обработку персональных данных принимаются на e-mail: dipkonkurs@yandex.ru. Положение о конкурсе, бланк заявки и согласие на обработку персональных данных по ссылке.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...