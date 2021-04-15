В Самарской области пройдут праздничные мероприятия к 76-й годовщине Великой Победы

В Самарской области главный праздник страны 9 мая будет отмечен рядом торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы. Традиционно центральное событие — военный парад пройдет на площади Куйбышева в Самаре.

В параде примут участие личный состав 2-й гвардейской общевойсковой армии, соединений и воинских частей Центрального военного округа, организаций и учреждений силовых структур, представители ЮНАРМИИ. Всего в составе парадных расчетов пройдет более 2100 человек.

В составе механизированной колонны выступят более 63 единиц вооружения и военной техники. В том числе впервые по площади Куйбышева пройдут зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Предусмотрена и воздушная часть военного парада.

По завершению военного парада запланировано также шествие "Бессмертного полка". Отметим, что возможность проведения данного мероприятия в очном формате будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

Однако проект "Бессмертный полк онлайн" состоится при любом варианте развития событий. Опыт прошлого года по переносу шествия в интернет-пространство показал свою состоятельность. Трансляция шествия длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 млн человек во всем мире, было подано порядка 3 млн заявок из разных стран. В связи с высоким интересом к онлайн-шествию организаторы приняли решение провести его и в 2021 году.

Также в Самаре запланировано проведение артиллерийского салюта и праздничного фейерверка в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Обращаем внимание, что ввиду сложной эпидемиологической ситуации, возможна корректировка формата проведения мероприятий.