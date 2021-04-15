В Самарской области пройдут праздничные мероприятия к 76-й годовщине Великой Победы

В Самарской области главный праздник страны 9 мая будет отмечен рядом торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы. Традиционно центральное событие — военный парад пройдет на площади Куйбышева в Самаре.
В параде примут участие личный состав 2-й гвардейской общевойсковой армии, соединений и воинских частей Центрального военного округа, организаций и учреждений силовых структур, представители ЮНАРМИИ. Всего в составе парадных расчетов пройдет более 2100 человек.
В составе механизированной колонны выступят более 63 единиц вооружения и военной техники. В том числе впервые по площади Куйбышева пройдут зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Предусмотрена и воздушная часть военного парада.
По завершению военного парада запланировано также шествие "Бессмертного полка". Отметим, что возможность проведения данного мероприятия в очном формате будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.
Однако проект "Бессмертный полк онлайн" состоится при любом варианте развития событий. Опыт прошлого года по переносу шествия в интернет-пространство показал свою состоятельность. Трансляция шествия длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 млн человек во всем мире, было подано порядка 3 млн заявок из разных стран. В связи с высоким интересом к онлайн-шествию организаторы приняли решение провести его и в 2021 году.
Также в Самаре запланировано проведение артиллерийского салюта и праздничного фейерверка в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обращаем внимание, что ввиду сложной эпидемиологической ситуации, возможна корректировка формата проведения мероприятий.
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор