"Гибель империи": самарские эксперты рассуждают об уроках прошлого

Член Общественной палаты России Павел Покровский прокомментировал обсуждение документального сериала "Гибель Империи. Российский урок", который вышел на российском телевидении.
Отметим, что в 18 сериях показаны события февраля 1917 года, и автор и ведущий проекта, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), анализирует экономику Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность царя, военных, политических элит, но главное - состояние российского общества того периода. Автор попытался исследовать, как трагические события привели к крушению державы.
Со времен тех событий прошло более ста лет, однако их значимость с годами не ослабевает, и вот почему: объясняет член Общественной палаты России Павел Покровский.
"Горячее обсуждение документального сериала "Гибель империи" четко показывает, что события столетней давности волнуют многих из нас. Отраженная в сериале проблема русского "просвещенного" общества начала 20 века заключалась в фанатичной вере интеллигенции того времени в плоды революции. Было создано, по сути, параллельное государство с такими атрибутами, как террористические группы, подпольные газеты, жестокие суды и неформальный (в основном, западный) бюджет. А российский народ, поддавшись на провокационные речи революционных агитаторов, повелся на басни о "свободе, равенстве и братстве", не получил в итоге ничего из этого, но при этом страна и многие поколения ее жителей оказались ввергнуты в разруху и смуту", - дал комментарий Павел Покровский.
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Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор