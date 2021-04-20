"Гибель империи": самарские эксперты рассуждают об уроках прошлого

Член Общественной палаты России Павел Покровский прокомментировал обсуждение документального сериала "Гибель Империи. Российский урок", который вышел на российском телевидении.

Отметим, что в 18 сериях показаны события февраля 1917 года, и автор и ведущий проекта, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), анализирует экономику Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность царя, военных, политических элит, но главное - состояние российского общества того периода. Автор попытался исследовать, как трагические события привели к крушению державы.

Со времен тех событий прошло более ста лет, однако их значимость с годами не ослабевает, и вот почему: объясняет член Общественной палаты России Павел Покровский.

"Горячее обсуждение документального сериала "Гибель империи" четко показывает, что события столетней давности волнуют многих из нас. Отраженная в сериале проблема русского "просвещенного" общества начала 20 века заключалась в фанатичной вере интеллигенции того времени в плоды революции. Было создано, по сути, параллельное государство с такими атрибутами, как террористические группы, подпольные газеты, жестокие суды и неформальный (в основном, западный) бюджет. А российский народ, поддавшись на провокационные речи революционных агитаторов, повелся на басни о "свободе, равенстве и братстве", не получил в итоге ничего из этого, но при этом страна и многие поколения ее жителей оказались ввергнуты в разруху и смуту", - дал комментарий Павел Покровский.