Евгений Молевич: "Люди хотят не революции, а реформ"

Социология — одна из самых молодых наук в нашей стране: еще 36 лет назад даже в столицах не было ни одного специалиста с ученой степенью по этой дисциплине, долгое время считавшейся — наряду с генетикой и кибернетикой — "буржуазной лженаукой". Основоположником самарской\куйбышевской социологии стал Евгений Молевич, приглашенный из Свердловска в середине 1960-х годов тогдашним руководителем нашей области Владимиром Орловым. С прицелом на специализированную кафедру в местном университете, который тогда еще только замышлялся. 25 апреля Евгению Фомичу, который до сих пор профессорствует на кафедре социологии и культурологии Самарского университета, исполняется 90 лет. В интервью "Волга Ньюс" он поделился мнением о состоянии российского общества и отечественной социологической науки.

— Евгений Фомич, вы — известный ученый с большим марксистским прошлым. Как считаете, в какой точке своего развития находится нынешняя Россия?

— Идет деградация всех сторон общественной жизни, связанная со сложившейся системой власти.

Правление Владимира Путина привело страну к трем основным результатам. И тут прежде всего, надо сказать, что в конце 1990-х — начале 2000-х годов он спас Россию от сепаратистского распада.

Напомню, что с 1 января 2000 г. Урал (согласно проведенному там референдуму) стал самостоятельной республикой, которая должна была идти в ЕС. И под это государственное образование совершенно открыто были отпечатаны несколько миллиардов уральских шиллингов. В это же время Татарстан — суверенная республика по конституции, которую там приняли. Якутия и Тува — независимые республики, ассоциированные с Японией и Монголией соответственно. Готовился референдум о восстановлении Дальневосточной республики. А что делалось на Кавказе?! И всех сепаратистов объединял лозунг "Хватит кормить Москву".

В течение двух-трех лет Путин всему этому положил конец, за что ему нужно памятник поставить, а еще один — за то, что он в считаные годы создал одну из самых мощных в мире армию, и это признают все.

Но тот же Владимир Путин свел к минимуму гражданскую жизнь страны, свободную экономику и публичную политику. Любой шаг российских предпринимателей сегодня обусловлен согласием бюрократии. Это и порождает коррупцию. И между чиновниками есть согласованность: ты по квасу работаешь, и все квасные фирмы делятся с тобой доходами, ты занимаешься дорожными подрядами, а ты — аптеками.

И посему при формальном капитализме у нас нет реального рынка. И свободы нет, и планирования тоже нет. В итоге мы имеем тупик в экономике: главная задача всех наших буржуев — побыстрее сорвать побольше денег и вывезти их за границу. У нас невероятный отток капитала и почти нет его притока. А раз в экономике тупик, то, как показал еще Карл Маркс, будут страдать все остальные сферы общественной жизни. В частности, политическая.

— Есть ли у Путина и его приверженцев какая-то стратегия для России?

— На мой взгляд, нет: если бы была, он смог бы объяснить ее людям. И поэтому национальные проекты, которые должны были быть реализованы еще в 2012 году, далеки от завершения и перенесены уже на 2030 год.

Путин, как мне кажется, больше интересуется международными делами — что в Сирии происходит, что с Китаем. А в это время Россия топчется на месте: наша экономика десять лет то прибавляет на долю процента, то на столько же снижается.

— Может быть, национальная стратегия вовсе не нужна?

— Как же так! Жизнь должна идти по какому-то проекту, решать какие-то задачи стратегического масштаба. А если есть задачи, должна быть программа их решения. И первая задача, о которой Путин больше всего говорит — ликвидация бедности. Так сделайте соответствующую программу! А пока что бедность в России растет, зато мы сейчас на третьем месте в мире по числу долларовых миллиардеров.

— У нас очень большое имущественное расслоение населения. В такой ситуации многие страны боялись бы революционного взрыва.

Историк Григорий Циденков: "Нельзя подходить к теме голода с целью наживы" В этом году возросло внимание к теме массового голода в Поволжье 1921-1923 гг. - выходят художественные книги, снимаются документальные фильмы. Недавно самарский историк и социолог, специалист по теме голода 20-х Григорий Циденков вступил в конфликт с популярной писательницей Гузель Яхиной, обвинив ее в плагиате. Корреспондент Волга Ньюс встретился с Циденковым и поговорил с ним о том, как стоит подходить к освещению темы голода 20-х годов, насколько современные исследования идеологизирован, и чем художественный роман может оскорбить историю.

— Наш народ воспитан советской властью в некоторой забитости. Придется ждать, пока вырастет новое поколение, которое займется реальной политикой, а не будет бегать за такими лидерами, как Алексей Навальный, у которых нет долговременной позитивной программы, а есть лишь конъюнктурные интересы.

— Но есть ли в российском обществе запрос на участие в политике?

— Есть колоссальный запрос на новую жизнь, а она без политики невозможна.

— Получается, что запрос есть, а возможностей его реализовать нет?

— И поэтому время от времени недовольные выходят на улицы. Несколько сотен из них оказываются в заключении. На два-три года такого рода протестные акции затихают, а потом возобновляются. И боюсь, в один не прекрасный день люди не уйдут с улиц, и тогда произойдет очень много всякого. Не дай бог, пойдут за человеком, который в этот момент им приглянется просто так, без всякой программы! Тогда завтра все повторится.

— Когда нет политической конкуренции, нет программы и понимания, за кем идти, обществу грозит революционный взрыв, как в 1990-е, когда все рушится, к власти приходят случайные люди, и остается надеяться на нового Путина, которому придется снова пересобирать Россию.

— Именно так.

— Но это же ненормально.

— Абсолютно! Поэтому люди и хотят перемен, но они по-разному понимают, в чем именно ненормальность — конкретно, фундаментально, капитально.

— Вы видели вживую людей, которые хотели бы перемен?

— Полно. Я — человек известный в городе, ко мне на улице подходят, спрашивают, когда же будут перемены, рассказывают, в каком положении они живут. Их разговоры по большей части связаны именно с бытом — как семь человек живут в одной комнате и не могут получить жилплощадь побольше, какая у них крохотная зарплата.

Проблемы сугубо приземленные — диалектика холодильника и телевизора: когда холодильник победит, стихийное недовольство взорвется. Но люди-то как раз хотят не революции, а реформ, чтобы жизнь не била по ним радикальными переменами, но тем не менее становилась лучше.

— Получается, стоит дать людям зарплату побольше раза в полтора, и протестные настроения утихнут?

— Да, но через некоторое время начнется новый протест: люди станут добиваться остальных благ. Однако, зарплата, конечно, первична: кто прибавит ее, того будут носить на руках. До сих пор в народе помнят, как Сталин 60-70 лет назад ежегодно снижал цены на продукты, и это потрясало, давало уверенность в завтрашнем дне.

Правда, с повышением зарплат и пенсий вырастут розничные цены, и бедные не станут намного богаче. Беда в том, что мы сегодня не знаем, как изменить жизнь россиян к лучшему, — нет у нас такой программы.

— Может быть, какие-нибудь идеи на этот счет можно почерпнуть в мировой социологии?

— Она к России никакого отношения не имеет, нам надо сначала дотянуться до постиндустриального общества и только потом двигаться дальше.

Профессор Михаил Перепелкин: "Гуманитарное знание необходимо естественнонаучному, чтобы оно не съело само себя" 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Портал "Волга Ньюс" запустил серию интервью с учеными и "технарями", в которых они рассказывают о своих изысканиях и их значении. Пока героями этих материалов становились исключительно "физики". Мы решили обратиться к представителю "лириков" и, помимо прочего, расспросить о значении гуманитарного знания для науки в целом. На предложение побеседовать на эту непростую тему откликнулся Михаил Перепелкин, профессор филфака Самарского университета, научный сотрудник Самарского литературно-мемориального музея им. М.Горького, автор сотен научных и краеведческих публикаций. А чтобы уравновесить текст, мы взяли комментарии у профессора Владислава Блатова, заведующего кафедрой "Общая и неорганическая химия" СамГТУ, и специалиста по теории информатики Германа Дьяконова.

— А как дотянуться?

— Вопрос открытый. Но ясно, что "догоняющее развитие" этого не обеспечит.

— На отечественные общественные науки нет надежды?

— Они не просто угроблены, а со смаком задавлены. В советское время философия имела программное значение, она давала мировоззрение, программу на будущее. В Перестройку на общественные науки был невероятный спрос, и не случайно именно в 1989 году в Советском Союзе разрешили наконец-то существование социологии. Тогда в России создали сразу шесть социологических факультетов, причем один из них, к изумлению многих, в провинциальном Куйбышеве. Мы создали первую социологическую лабораторию в Поволжье.

Социология была очень нужна, потому что она — в условиях тогдашних революционных перемен — давала объективное знание о том, что происходит в обществе и что в этих условиях можно грамотно сделать. Социологи были настолько востребованы, что зарабатывали беспрецедентно большие деньги.

— Сейчас, как я понимаю, ситуация круто изменилась?

— Да, специалисты социологического профиля стали менее востребованными, и мы в университете готовим, по сути дела, чиновников, причем количество выпускников сократилось со 100-150 человек до 20-22. Может быть, подготовку социологов вообще бы закрыли, если бы не уважение ко мне лично и мои отношения с руководителями области.

Было несколько таких попыток, но каждый раз кто-то из больших начальников говорил: "Руки прочь от Молевича". Молевича не станет, и говорить "руки прочь" не будут.

— Получается, что знания об истинной ситуации в обществе сегодня никому не нужны?

— Очень нужны, но общественная жизнь сейчас настолько централизована, что потребность в социологах в российской провинции невелика, и стране вполне хватает выпускников московских и питерских профильных факультетов. Кроме того, многие региональные руководители предпочитают не объективную информацию, а приятную, пусть даже фальсифицированную, — от "своих" социологов. Этим, в частности, отметился экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Профессиональные социологи по специальности теперь работают только в вузах. А с образованием у нас вообще большие проблемы. Его убивают сугубо вредными реформами. В частности, тем, что объем бюджетного финансирования вузов поставлен в прямую зависимость от количества студентов.

— И как это выглядит на практике?

— Этот показатель просчитывается дважды в год перед получением бюджетных средств. Причем "цена студенческой головы" не зависит от профиля подготовки, и тот факт, что обучение физика или химика обходится дороже, чем обучение гуманитария, попросту не учитывается.

В итоге вузу принципиально невыгодно отчислять нерадивых студентов, и они прекрасно понимают, что диплом о высшем образовании можно получить, фактически не учась: преподаватель поставит им тройку не глядя. Таких закоренелых троечников слишком много, и в большинстве своем это парни.

— Скажите, что происходит с молодежью? Впечатление, что очень многие готовы переехать в какие-то другие страны и там самореализовываться.

— За последние десять лет за рубеж уехало более миллиона молодых людей с высшим образованием. А еще около ста тысяч уезжают туда на учебу, и многие из них стараются там осесть: они полагают, что за рубежом им будет лучше, потому что в России специалисты не ценятся. И что им можно возразить, если у нас водитель трамвая получает вдвое больше, чем вузовский профессор?!

— Профессор становится профессором, потому что он не хочет быть никем иным, это его карма. Молодые же хотят в бизнесмены или в чиновники, а там с местами непросто.

— Они хотят получать нормальные — в их понимании — деньги. И если им это не удается, они впадают в уныние: "Я ничего не значу, за меня все решают чиновники, а с моим мнением никто не считается". У них вызревают недовольство и протест, но что им нужно делать, как изменить ситуацию в обществе, они не знают. И социологи помочь им не в состоянии.