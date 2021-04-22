В Самарской области участники международной акции "Сад памяти" создадут новый геоглиф

23 апреля в 10:00 в Самарской области состоится очередное крупное мероприятие в рамках международной акции "Сад памяти", целью которой является высадка 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.
На территории Ставропольского лесничества будет высажено 11 тыс. сеянцев сосны и березы на площади 2,5 га — геоглиф в форме числа "60", высотой 60 м и шириной 30 м. Мероприятие посвящается 60-й годовщине первого полета человека в космос.
В акции примут участие работники лесного хозяйства, представители органов государственной власти, местного самоуправления, крупных предприятий (ООО "Газпром трансгаз Самара" АО "Самаранефтегаз", Куйбышевская железная дорога). Присоединятся к этой работе и участники КВН-движения, развитию которого в нашем регионе уделяет большое внимание губернатор Дмитрий Азаров.
Напомним, что в 2021 году Россия отмечает 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос.
Геоглиф "60" — уже не первый опыт в Самарской области. В Самаре 7 мая 2020 года на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", в рамках акции "Сад памяти"-2020 добровольцы во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и главой Самары Еленой Лапушкиной высадили 750 деревьев (липы, березы, сосны, каштаны) в форме самолета в честь трудового подвига куйбышевцев, отправивших с авиационных заводов на фронт около 32 тысяч штурмовиков Ил-2.
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор