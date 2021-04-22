16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В пятницу и выходные дни привиться от COVID-19 в Самаре можно будет в мобильных пунктах возле ТЦ Более 400 жителей региона прошли вакцинацию от COVID-19 на дому Евгений Молевич: "Люди хотят не революции, а реформ" В Самаре автобусы маршрутов № 3 и № 13 изменят схему движения Союз женщин Самарской области: Семья и дети остаются приоритетом государственной политики

Общество

В Самарской области участники международной акции "Сад памяти" создадут новый геоглиф

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

23 апреля в 10:00 в Самарской области состоится очередное крупное мероприятие в рамках международной акции "Сад памяти", целью которой является высадка 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

На территории Ставропольского лесничества будет высажено 11 тыс. сеянцев сосны и березы на площади 2,5 га — геоглиф в форме числа "60", высотой 60 м и шириной 30 м. Мероприятие посвящается 60-й годовщине первого полета человека в космос.

В акции примут участие работники лесного хозяйства, представители органов государственной власти, местного самоуправления, крупных предприятий (ООО "Газпром трансгаз Самара" АО "Самаранефтегаз", Куйбышевская железная дорога). Присоединятся к этой работе и участники КВН-движения, развитию которого в нашем регионе уделяет большое внимание губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, что в 2021 году Россия отмечает 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос.

Геоглиф "60" — уже не первый опыт в Самарской области. В Самаре 7 мая 2020 года на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", в рамках акции "Сад памяти"-2020 добровольцы во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и главой Самары Еленой Лапушкиной высадили 750 деревьев (липы, березы, сосны, каштаны) в форме самолета в честь трудового подвига куйбышевцев, отправивших с авиационных заводов на фронт около 32 тысяч штурмовиков Ил-2.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Антипова 13 апреля 2021 13:23 В Самаре заложат памятную капсулу на месте строительства Детского епархиального центра у Ботанического сада

Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Фото на сайте

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

День открытых дверей в самарском цирке

День открытых дверей в самарском цирке

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2