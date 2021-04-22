В Самарской области участники международной акции "Сад памяти" создадут новый геоглиф

23 апреля в 10:00 в Самарской области состоится очередное крупное мероприятие в рамках международной акции "Сад памяти", целью которой является высадка 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

На территории Ставропольского лесничества будет высажено 11 тыс. сеянцев сосны и березы на площади 2,5 га — геоглиф в форме числа "60", высотой 60 м и шириной 30 м. Мероприятие посвящается 60-й годовщине первого полета человека в космос.

В акции примут участие работники лесного хозяйства, представители органов государственной власти, местного самоуправления, крупных предприятий (ООО "Газпром трансгаз Самара" АО "Самаранефтегаз", Куйбышевская железная дорога). Присоединятся к этой работе и участники КВН-движения, развитию которого в нашем регионе уделяет большое внимание губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, что в 2021 году Россия отмечает 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос.

Геоглиф "60" — уже не первый опыт в Самарской области. В Самаре 7 мая 2020 года на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", в рамках акции "Сад памяти"-2020 добровольцы во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и главой Самары Еленой Лапушкиной высадили 750 деревьев (липы, березы, сосны, каштаны) в форме самолета в честь трудового подвига куйбышевцев, отправивших с авиационных заводов на фронт около 32 тысяч штурмовиков Ил-2.