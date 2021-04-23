В Самаре началась обработка общественных территорий от клещей и грызунов

В Самаре начали обработку общественных пространств — в парках, скверах, на набережной, а также на крупных транспортных развязках в обязательном порядке выполняются сезонные работы по истреблению клещей и мышевидных грызунов.
"На текущей неделе от клещей обработаны скверы в Самарском районе, в скверах Ленинского работы завершаются. Со следующей недели обработка стартует и на набережной, и в городских парках. Общая площадь таких работ по всему городу составит 209 гектаров. Орошение поверхностей организуется при благоприятной погоде. На период дождей оно приостанавливается и возобновляется при первой же возможности. Наличие осадков чревато тем, что распыленный на растительность препарат смоется и эффективность профилактических мероприятий значительно снизится", — пояснил начальник отдела по благоустройству и озеленению Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Леонид Дюгаев.
Дератизацией охватят 266 гектаров городских объектов.
Через месяц после обработки будет осуществляться проверка контроля качества выполненных работ. Если особи вредителей и переносчиков опасных заболеваний будут обнаружены вновь, то территорию обработают еще раз.
Чтобы минимизировать контакты (некоторые граждане не реагируют ни на ленты, ни на объявления), период обработки регламентирован. Она осуществляется только в ночные часы или ранним утром (до 07:00).
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.