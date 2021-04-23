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Общество

В Самаре началась обработка общественных территорий от клещей и грызунов

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре начали обработку общественных пространств — в парках, скверах, на набережной, а также на крупных транспортных развязках в обязательном порядке выполняются сезонные работы по истреблению клещей и мышевидных грызунов.

"На текущей неделе от клещей обработаны скверы в Самарском районе, в скверах Ленинского работы завершаются. Со следующей недели обработка стартует и на набережной, и в городских парках. Общая площадь таких работ по всему городу составит 209 гектаров. Орошение поверхностей организуется при благоприятной погоде. На период дождей оно приостанавливается и возобновляется при первой же возможности. Наличие осадков чревато тем, что распыленный на растительность препарат смоется и эффективность профилактических мероприятий значительно снизится", — пояснил начальник отдела по благоустройству и озеленению Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Леонид Дюгаев.

Дератизацией охватят 266 гектаров городских объектов.

Через месяц после обработки будет осуществляться проверка контроля качества выполненных работ. Если особи вредителей и переносчиков опасных заболеваний будут обнаружены вновь, то территорию обработают еще раз.

Чтобы минимизировать контакты (некоторые граждане не реагируют ни на ленты, ни на объявления), период обработки регламентирован. Она осуществляется только в ночные часы или ранним утром (до 07:00).

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