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Общество

В Новокуйбышевской нефтехимической компании прошла акция "Я — Донор"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 апреля в Новокуйбышевской нефтехимической компании (дочернем предприятии НК "Роснефть") прошла акция "Я — донор", приуроченная к Национальному Дню Донора. В акции приняли участие более 100 нефтехимиков.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Акция проводится в рамках корпоративной программы ПАО "НК "Роснефть" "Энергия жизни" шестой год подряд. С 2016 года в ней приняли участие 364 сотрудника предприятия. В общей сложности они сдали 150 литров крови.

Сдача крови — шаг осознанный и мотивированный. Кто-то делает его, спасая жизнь близких людей, а кто-то хочет принести пользу людям. Каждый приходит к этому решению самостоятельно и хотя бы раз сдав кровь, начинает это делать регулярно. Среди нефтехимиков есть почетные доноры, сдавшие кровь более 40 раз.

Один из них Александр Губанов, слесарь-ремонтник ремонтно-механического филиала. Он сдает кровь с 90-х годов и давно заслужил звание "Почетный донор". Первый раз сдавал кровь для своей беременной жены, потом прочитал статью о пользе донорства для здоровья и стал это делать регулярно. "У меня универсальная группа крови — первая положительная, — рассказал Александр Губанов. — Сейчас сдаю два — четыре раза в год. Порой ко мне обращаются коллеги, знакомые, которые знают, что я донор, и просят помочь людям, которым срочно нужна кровь. Я активно агитирую людей из своего окружения становиться донорами, и, знаете, многие прислушиваются и следуют моему примеру".

У слесаря-ремонтника Александра Маевского пока нет статуса почетного донора, но уже есть желание его получить. Впервые он сдал кровь в 2014 году, когда понадобилась помощь отцу друга. "Сегодня у меня была 25 сдача крови, — говорит Александр. — На мой взгляд, в донорстве много плюсов: обновляется качество крови, есть возможность помочь другим людям, предоставляются материальные льготы. Последний раз я сдавал кровь в феврале этого года".

Светлана Коваленко, ведущий инженер по логистике, живет по принципу: помоги сегодня кому-то и завтра кто-то поможет тебе. "В 2017 году увидела по ТВ объявление о том, что ребенку требуется кровь, и поняла, что сдав кровь, смогу спасти его жизнь. С тех пор сдача крови для меня норма".

Доноры-новички, принявшие участие в акции "Я — донор", заметно волновались.

Максим Кадушников, ведущий специалист, потом признался: "Для меня сегодня был волнительный день — я впервые решил сдать кровь. Все прошло хорошо, как оказалось, переживать не стоило. Очень приятно принимать участие в таких акциях, знать, что можешь оказать кому-то реальную помощь".

По мнению Евгении Фроловой, главного специалиста по ремонту, которая тоже в этот день сдавала кровь впервые, главное — благодаря сдаче крови ты можешь помочь людям.

В этом году акция "Я — донор" в Новокуйбышевской нефтехимической компании пройдет дважды — вторая запланирована на октябрь.

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