В Самаре жители 16-этажной новостройки второй год добиваются установки лифта

В понедельник, 26 апреля, к депутату Государственной Думы РФ, заместителю Секретаря Генерального Совета партии "Единая Россия" Александру Хинштейну во время личного приема обратился житель Железнодорожного района Самары Денис Савченко. Он пожаловался, что жители 16-этажной высотки добиваются установки лифта с декабря 2019 года.

Денис Савченко — старший по дому № 148 А на ул. Революционной. Он пришел на прием к Александру Хинштейну с жалобой на застройщика. Дом был сдан в эксплуатацию еще в декабре 2019 года застройщиком ООО "Прогресс‑Н". Однако уже третий год как в 16-этажной высотке не запущено ни одного лифта, что создает неудобства для жителей. В первую очередь, это касается пожилых людей и семей с меленькими детьми.

В феврале в районной администрации самарцу объяснили, что ведется работа по получению разрешения на эксплуатацию лифтового оборудования от специализированной экспертной организации. Но результата нет до сих пор. Выяснилось, что застройщик не расплатился с подрядчиком по лифтам, поэтому последний не выдает ему необходимую для прохождения Ростехнадзора документацию. Александр Хинштейн пообещал помочь решить вопрос, переговорив с руководством областного Минстроя и с застройщиком. Также он направит запросы в Государственную инспекцию строительного надзора (ГИСН) и в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ).