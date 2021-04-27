В Самарской области пройдет всероссийская акция "Красная гвоздика"

С 27 апреля по 22 июня жители Самарской области смогут вновь присоединиться к масштабной всероссийской акции помощи ветеранам Великой Отечественной войны "Красная гвоздика" благотворительного фонда "Память поколений".
Знакомый миллионам россиян бумажный и металлический значок будет представлен в сетевых магазинах, на интернет-ресурсах, а также его будут раздавать волонтеры.
В этом году приобрести значок можно будет в 75 регионах страны. В его распространении примут участие активисты из ВОД "Волонтеры Победы" и участники добровольческого движения "серебряное" волонтерство программы "Молоды душой".
Волонтеров со специальными боксами можно встретить на крупных оживленных улицах и в парках, а также в ходе различных патриотических акций (в том числе "Бессмертный полк", "Свеча памяти"). С прошлого года значок можно приобрести на площадках известных маркетплейсов с удобной доставкой. Также они традиционно представлены в отделениях Почты России и сетевых магазинах.
Вырученные от распространения значков "Красная гвоздика" средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Благотворительный фонд "Память поколений" помогает ветеранам в лечении, обеспечении их слуховыми аппаратами, креслами-колясками, лекарственными препаратами и современными высокотехнологичными протезами. В Самарской области за все время своего существования фонд оказал помощь 140 ветеранам на общую сумму более 7 млн рублей.
Своей работой благотворительный фонд призывает не только сохранять память, но и действовать. Каждый реализованный за пожертвование и приобретенный значок "Красная гвоздика" — это реальный вклад в помощь ветеранам нашей страны.
Полная информация об акции — на сайте www.памятьпоколений.рф
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.