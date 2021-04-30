Конно-спортивный клуб "Легион" проведет соревнования ко Дню Победы

В субботу, 1 мая, на территории конно-спортивного клуба "Легион" (п. Управленческий, ул .Выгонная, д.№47а) состоятся квалификационные муниципальные открытые соревнования по конному спорту в дисциплине конкур, посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Соревнования проводятся при поддержке региональной общественной организации "Федерация любителей конного спорта по Самарской области" и ориентированы на наездников разных возрастных категорий (начиная с 10 лет).
Мероприятие пройдет на открытом воздухе с соблюдением всех санитарных требований, утвержденных Роспотребнадзором. Стоит быть внимательными к себе и своим близким: соблюдать масочный режим, не пренебрегать социальной дистанцией. Начало соревнований — в 11 часов.
Конкур — олимпийский вид конного спорта, один из самых зрелищных и грациозных. За кажущейся легкостью и непринужденностью взаимодействия всадника и лошади неискушенному зрителю не заметны те усилия и тренировки, которые привели к гармонии слаженных действий. В конкуре действует строгая система правил, регламентируется не только качество прохождения маршрута, но и форма жокея, методы содержания и тренировки лошади. Пожалуй, такие строгие нормативы сродни военной выправке, именно поэтому майские соревнования посвятили 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так участники и организаторы турнира выражают уважение нашим ветеранам, героям, авторам самой главной Победы!
Последние комментарии
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается