Студент-повар из Новокуйбышевска победил на WorldSkills, покорив жюри жульеном и десертом "Прекрасная Елена"

Выпускник Новокуйбышевского колледжа выиграл "золото" чемпионата WorldSkills UK International Pressure Test в компетенции "Поварское дело", передает пресс-служба правительства Самарской области.

Объявлены результаты чемпионата WorldSkills UK (Invitational) International Pressure Test, где молодые специалисты из России, Англии, Финляндии, Польши, Бельгии и Намибии состязались в профессиональном мастерстве по компетенции "Поварское дело". Организатор соревнования — организация WorldSkills UK (Великобритания)

Бронзу получил участник из Бельгии Guillaume Hermans, серебро поделили между собой два конкурсанта: Hiep Nguyen из Финляндии и Bartek Wicerek из Польши. Золотую медаль взял уроженец Новокуйбышевска, член расширенного состава национальной сборной "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Герман Афанасьев.

Его альма матер, Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж, имеет аккредитацию специализированного центра по компетенции "Поваренное дело". Сегодня учреждение совершенствует свою материально-техническую базу в рамках нацпроекта "Образование", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Учреждение стало получателем государственного гранта на обустройство новых мастерских для обучения в соответствии со стандартами WorldSkills.

Напомним, что техникумы и колледжи губернии также получили средства на модернизацию материально-технической базы из регионального бюджета. Многое в этом направлении было сделано в 2019 году, объявленном Губернатором Дмитрием Азаровым годом среднего профессионального образования в Самарской области. Поддержка молодых профессионалов -часть Стратегии лидерства главы региона.

Первенство WorldSkills UK (Invitational) International Pressure Test проходило с 26 по 30 апреля в дистанционном формате, эксперты оценивали работу участников удаленно в режиме онлайн. Ежедневно в течение 4 часов конкурсанты выполняли несколько заданий. Среди них — фингер-фуд (пища, предназначенная для употребления руками) с креветкой и мясом, вегетарианские закуски, нарезка "Жульен", десерт "Прекрасная Елена" в авторской подаче, вегетарианская фаршированная цветная паста и филе цыпленка с тремя гарнирами и грибным соусом.

"В соревнованиях участвовали представители стран, в том числе входящих в ТОП-10 медальных зачетов традиционных первенств по стандартам WorldSkills. В частности, Польша — серебряный призер чемпионата мира 2019 года. Это была отличная возможность обменяться опытом, удаленно протестировать нашу стратегию подготовки и провести тренировку в стрессовых условиях международных состязаний. Обязательно продолжим такую практику и будем пробовать новые форматы", — прокомментировал международный эксперт WorldSkills Russia по компетенции "Поварское дело" Евгений Иришкин.

"Наша задача — готовить для экономики кадры на уровне мировых стандартов, и мы к этому стремимся", — отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.

Напомним, WorldSkills International — международное некоммерческое движение, которое объединяет 80 стран-участников, Россия входит в их число с 2012 года.

На последнем, 45-м чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019 сборная нашей страны заняла 2-е место, завоевав 22 медали, 14 из которых золотые. Одну из них в копилку России принес участник по компетенции "Поварское дело" Искандар Слаев.

В сентябре 2021 года представители национальной сборной WorldSkills Russia рассчитывают выступить на чемпионате Европы EuroSkills Graz 2021, в 2022 году — на мировом первенстве в Шанхае.