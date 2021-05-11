Самарец продавал недействительные свидетельства об обучении

В Кировский районный суд Самары направили для рассмотрения уголовное дело 51-летнего мужчины, которого обвиняют в серии мошенничеств.

По версии следствия, жертвами злоумышленника стали жители Пензенской и Ульяновской областей. Они находили в интернете информацию о частном образовательном учреждении, выдающем свидетельства о прохождении обучения по необходимым специальностям, и связывались по телефону с директором. В назначенный день "ученики" встречались с мужчиной в офисе в Самаре и получали пакет необходимых документов.

По словам обвиняемого, стоимость "услуги" варьировалась от 2500 до 5000 рублей. Он записывал анкетные данные клиента, специальность и разряд, которые потом указывал в удостоверениях и свидетельствах. Потом он объяснял клиентам, что обучение не проводится, но не уточнял, что не имеет никакой лицензии на оказание образовательных услуг. Жертвами мошенничества стали 17 человек. Одна из потерпевших — 43-летняя жительница Ульяновской области неоднократно обращалась в образовательное учреждение. Общая сумма ущерба составила 94 тыс. рублей.

Мужчина признал вину. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В 2020 г. самарец получил условный срок за десятки мошенничеств. Во время предварительного следствия он возместил часть ущерба — 58 тыс. рублей.

Сейчас мужчине вменяют ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и 19 преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").