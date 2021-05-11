Самарец продавал недействительные свидетельства об обучении

В Кировский районный суд Самары направили для рассмотрения уголовное дело 51-летнего мужчины, которого обвиняют в серии мошенничеств.
По версии следствия, жертвами злоумышленника стали жители Пензенской и Ульяновской областей. Они находили в интернете информацию о частном образовательном учреждении, выдающем свидетельства о прохождении обучения по необходимым специальностям, и связывались по телефону с директором. В назначенный день "ученики" встречались с мужчиной в офисе в Самаре и получали пакет необходимых документов.
По словам обвиняемого, стоимость "услуги" варьировалась от 2500 до 5000 рублей. Он записывал анкетные данные клиента, специальность и разряд, которые потом указывал в удостоверениях и свидетельствах. Потом он объяснял клиентам, что обучение не проводится, но не уточнял, что не имеет никакой лицензии на оказание образовательных услуг. Жертвами мошенничества стали 17 человек. Одна из потерпевших — 43-летняя жительница Ульяновской области неоднократно обращалась в образовательное учреждение. Общая сумма ущерба составила 94 тыс. рублей.
Мужчина признал вину. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В 2020 г. самарец получил условный срок за десятки мошенничеств. Во время предварительного следствия он возместил часть ущерба — 58 тыс. рублей.
Сейчас мужчине вменяют ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и 19 преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Последние комментарии
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!