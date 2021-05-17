В Самаре проходит акция "Велодобро". Любой желающий может сдать свой ненужный велосипед, его отремонтируют и передадут нуждающимся.
Проект "Велодобро" стартовал в 2018 г. в Казани при поддержке Фонда президентских грантов. За три года география акции значительно расширилась. В 2021 г. в ней участвуют 14 регионов. Цель проекта, по словам организаторов, - "развить механизм вторичного использования велосипедов". Организаторы считают, что акция помогает развить у детей экологическое мышление и осознанное потребление. За время проведения проекта было собрано 3 тыс. велосипедов по всей России.
В Самару проект пришел в декабре 2020 года. Здесь его продвигает Дмитрий Зотеев, владелец веломастерской BIKE ARENA. "Со мной связались из Казани те, кто продвигает этот проект. Они начали расширяться на всю Россию. Спросили, есть ли у меня возможность принимать велосипеды, чинить их и передавать потом нуждающимся - в детские дома либо малоимущим семьям. Я согласился, потому что к нам в мастерскую часто обращаются люди с жалобами, что велосипеды стали дорогими, тяжело купить ребенку. А этот проект помогает таким людям. Пусть дети катаются, радуются", - рассказывает он.
За все время самарцы сдали всего шесть велосипедов. "Сначала я думал, что не несут, потому что зима. Сейчас не знаю, в чем причина. Может, нет доверия к таким проектам. Из шести людей четверо спросили: А вы точно их отдадите нуждающимся или отремонтируете и продадите?" - недоумевает Дмитрий. Ни один велосипед пока что не нашел своего хозяина, так что, если кто-то из ваших знакомых нуждается в велосипеде, сообщите им об акции.
Акция продолжится до 1 июня. Сдать велосипеды можно по адресам: ул. Дальняя, 1а; ул. Бронная, 36а.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет