В Самаре проходит акция "Велодобро". Любой желающий может сдать свой ненужный велосипед, его отремонтируют и передадут нуждающимся.

Проект "Велодобро" стартовал в 2018 г. в Казани при поддержке Фонда президентских грантов. За три года география акции значительно расширилась. В 2021 г. в ней участвуют 14 регионов. Цель проекта, по словам организаторов, - "развить механизм вторичного использования велосипедов". Организаторы считают, что акция помогает развить у детей экологическое мышление и осознанное потребление. За время проведения проекта было собрано 3 тыс. велосипедов по всей России.

В Самару проект пришел в декабре 2020 года. Здесь его продвигает Дмитрий Зотеев, владелец веломастерской BIKE ARENA. "Со мной связались из Казани те, кто продвигает этот проект. Они начали расширяться на всю Россию. Спросили, есть ли у меня возможность принимать велосипеды, чинить их и передавать потом нуждающимся - в детские дома либо малоимущим семьям. Я согласился, потому что к нам в мастерскую часто обращаются люди с жалобами, что велосипеды стали дорогими, тяжело купить ребенку. А этот проект помогает таким людям. Пусть дети катаются, радуются", - рассказывает он.

За все время самарцы сдали всего шесть велосипедов. "Сначала я думал, что не несут, потому что зима. Сейчас не знаю, в чем причина. Может, нет доверия к таким проектам. Из шести людей четверо спросили: А вы точно их отдадите нуждающимся или отремонтируете и продадите?" - недоумевает Дмитрий. Ни один велосипед пока что не нашел своего хозяина, так что, если кто-то из ваших знакомых нуждается в велосипеде, сообщите им об акции.

Акция продолжится до 1 июня. Сдать велосипеды можно по адресам: ул. Дальняя, 1а; ул. Бронная, 36а.