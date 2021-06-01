Ливень в Самарской области 31 мая побил рекорд 1957 года

В Самарской области 31 мая перекрыт рекорд суточной нормы осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Самый сильный дождь был в Безенчуке: там выпало 26,4 мм осадков (предыдущий рекорд был зафиксирован в 1957 г. и составлял 14,2 мм).

В Самаре выпало 20 мм осадков (18,5 мм в 1996 году).