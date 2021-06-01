Из-за велосоревнований в Самаре 10 июня будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением первенства городского округа Самара по велосипедному спорту 10 июня с 8:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта.

Ограничения коснутся участков по ул. Арена 2018 от Проезда №8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор; по Проезду №2; по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Также в Самаре на вышеуказанных участках улиц с 05:00 до 13:00 10 июня будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 08:00 до 13:00 работа общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295) будет организована по скорректированной схеме.



