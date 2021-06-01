Жители Самарской области смогут сэкономить на путевках в детские лагеря

С 25 мая стартовала программа компенсации стоимости путевок в детские лагеря, инициированная президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.
Родители смогут получить возврат 50% в рамках программы детского туристического кешбэка. Кешбэк начисляется в течение пяти рабочих дней, можно вернуть до 50% от стоимости путевки, но не более 20000 рублей за одну оплату. При этом количество таких компенсаций неограниченно. Чтобы воспользоваться программой детского туристического кешбэка, путевку необходимо выбрать из списка лагерей, участвующих в программе, на портале мирпутешествий.рф и оплатить картой "Мир".
Жители Самарской области могут сэкономить на путевках в детские оздоровительные центры: "Березки", "Космос-2", "Салют" (два разных лагеря), "Россия", "Лесной", "Звездочка", пансионат "Радуга", санаторий "Сергиевские минеральные воды", Кинель-Черкасский санаторий "Колос".
Родители, которые выкупили путевки до старта программы, также смогут получить кешбэк с 15 июня до конца октября. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина со своими заместителями, сообщает ТАСС.
"Мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска детского туристического кешбэка. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и для удобства граждан продлится до конца октября", - отметил Дмитрий Чернышенко. Осуществить возврат поможет портал "Госуслуги", сервис будет доступен с 15 июня.
Отправить ребенка в детский лагерь по программе детского туристического кешбэка можно будет в течение всего лета, с возможностью вернуться до 15 сентября.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.