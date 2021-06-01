Жигулевская ГЭС закрыла затворы водосливной плотины

В понедельник, 31 мая в связи со снижением среднесуточного притока к створу Жигулевской ГЭС были закрыты затворы водосливной плотины.

С 1 по 5 июня в соответствии с указаниями Росводресурсов Жигулевский гидроузел будет пропускать весь объем воды через гидроагрегаты по графику обеспечения спецпопуска со средними за период расходами 10000±400 м3/с, с уровнем воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла до отметки 53,30 м без учета сгонно-нагонных явлений.

В 2021 г. половодье в бассейне Волги прошло в условиях средней водности. "Водосливная плотина Жигулевской ГЭС в этом году была открыта для пропуска воды в течение 42 дней, при средней продолжительности в разные годы 40-50 дней. В настоящее время уровень верхнего бьефа у плотины гидроузла составляет 53,18 м", - отметил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.